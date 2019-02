Vinden tok fjøstak – 40 okser må nødslaktes

– Deler av taket er revet av, og politi og brannvesen er på stedet, opplyser operasjonsleder Mads Bernhoft i Nordland politidistrikt.

Fjøset ligger ved Solvang i Holmstaddalen i Sortland kommune hvor vinden har vært særdeles kraftig i hele dag.

Politiet har sperret av veien og området rundt, og vakthavende veterinær fra Mattilsynet ble tilkalt for å vurdere tilstanden til de 50 oksene som har tilhold i fjøset.

– En samlet avgjørelse

Både politi og brannvesen er på plass i Holmstaddalen i Sortland etter at vinden tok deler av taket på fjøset. Foto: Jens Andre M. Birkeland

Vakthavende veterinær Peter Marskar kom sammen med Karl Erik Birkeland i Mattilsynet til gården. Da var det et stort hull i taket. Det er store skader på bygget og risiko for at hele taket kan rase sammen i løpet av kvelden og natta.

– Det var et samlet avgjørelse mellom bonde, veterinær og Mattilsynet og politi og brannvesen at dyrene måtte ut av fjøset før det går virkelig galt.

Dyrene skal ikke være fysisk skadet, men de er påvirket av det som har skjedd.

– Dessverre er det ikke mulig å berge alle dyrene. 40 dyr blir sendt til nødslakt, og det jobbes med å skaffe transport av dyrene til Holms slakteri på Leknes. Mellom 10 og 12 dyr vil bonden prøve å finne plass til, sier Marskar til NRK.

Gårdbrukeren er nå sammen med gode naboer i gang med å rydde fjøset.

– Av hensyn til dyrevelferden er det mest fornuftige å få dyrene bort fra stedet. I tillegg er det meldt sterk vind i løpet av helga så da er det ikke bygget i stand til å huse dyr, sier veterinæren.

Trafikken lammet

Et vogntog havnet utfor veien på Frøskeland. Foto: Jens Andre M. Birkeland

Mange nordlendinger fikk problemer i dag, da vinterværet slo om til varmegrader og regn med kraftige vindkast. Flere små og store kjøretøy blåste regelrett av veien og politiet ba folk sikre løse gjenstander på grunn av kraftig vind.

Bølgehøyden utenfor Nordlandskysten er på om lag åtte meter og det meste av båt- og fergetrafikk ligger stille. Hurtigruten har sløyfet anløp i Lofoten og E6-sambandet mellom Bognes og Skarberget har stengt. E10 over Bjørnfjell er også stengt.

– Det er et ordentlig «sjitvær», må man vel kunne oppsummere med, sier vakthavende meteorolog Håvard Thorset til NRK.

Opp mot 14 meter bølgehøyde

Lørdag er det meldt vindkast på over 40 sekundmeter i Nordland og opp mot 14 meter høye bølger.

– Det ventes en alvorlig situasjon, også med høye bølger inn mot kysten, opplyser meteorologene.

Meteorologisk institutt har derfor sendt ut farevarsel på oransje nivå.

De utsteder oransje farevarsel når konsekvensene av været kan bli omfattende for mange mennesker. Det vil være en reell fare for at liv og verdier kan gå tapt, at veier kan bli stengt og at avganger med båt, fly og annen transport blir kansellert.

Samtidig er det stor snøskredfare i det meste av Nord-Norge, ifølge varslingstjenesten varsom.no.