– Vi kjente at hytta ble løftet av fundamentet. Det føltes som at vi fløy gjennom lufta. Alt gikk veldig fort, men jeg rakk å tenke: «nå dør vi».

Det sier Vincent Dussauze til NRK.

Vi møter ham og kona Sreypov på Nordlandssykehuset Lofoten.

Sammen med to andre franske turister overlevde de etter at hytta deres ble tatt av en kastevind i Lofoten og blåst på havet. De forteller om en traumatisk opplevelse.

– Hytta landa på et skjær. Jeg reiste meg opp fra restene av hytta. Jeg visste verken hvor kona mi eller vennene våre var. Jeg visste ikke om de var i live, sier Vincent.

Alt som var igjen av hytta var vrakgods. Etter ei stund så han vennene. De hadde kommet seg til land. Så fikk han øye på kona. Hun kan ikke svømme.

– Jeg fikk tak i armen hennes, og holder henne fast. Det var galskap. Vi var i sjokk. Jeg så livet passere i revy.

Da de kom seg i land, banket de på døra i nabohytta.

Vincent og Sreypov Dussauze på sykehuset i Gravdal mistet alt av eiendeler, bankkort, pass og mobiltelefoner da hytta de leide på Å forsvant på havet. Foto: John Inge Johansen / NRK

– Skremmende

– Det var forferdelig skremmende, sier paret Maureen (25) og Antoine (26) som bodde i hytta like ved den som ble blåst på havet.

Også de er fra Frankrike. Sammen med et par fra Sveits, som også ferierte i hyttene på Å, forteller de hva som skjedde søndag kveld.

De hadde truffet de fire som nå ligger på sykehus samme dag, på ferga mellom Bodø og Moskenes og kommet i snakk.

Tilfeldigvis skulle også de til Å, og bo på samme campingplass.

– Vi kom fram i 18-tida. Vi hadde blitt advart av eieren om at det var kraftig uvær i vente, forteller Antoine.

KNUST TIL PINNEVED: Slik lå hytta og fløt i havet da politiet ankom stedet. Foto: Politiet

– Får panikk

De installerte seg i hytte nummer 5, laget mat og satt seg ned for å spise. Antoine forteller at de merket godt at vinden rev i hytta.

Klokka 23 sto han framfor det store vinduet ut mot havet, mens samboeren Maureen ligger på sofaen.

– Plutselig kom et voldsomt vindkast, og hytta flytter på seg. Jeg fikk panikk. Min første innskytelse er å komme oss ut i sikkerhet.

Han forteller at før han kom så langt så han at vinduene i hytte nummer 4 eksploderte. Så røsker vinden med seg hele hytta, som velter utenfor kanten.

Ute av hytta søkte på nettet etter telefonnummeret og fikk varslet politi og brannvesen.

Det var stummende mørkt og Antoine forklarer at det var vanskelig å se noe som helst.

– Jeg klarte å skimte at hytta var blåst på havet. Jeg tenkte «herregud».

En sjøbod ble blåst på havet i Å i Moskenes. Fire personer oppholdt seg i sjøboden, og har blitt sendt til sykehus. Du trenger javascript for å se video. En sjøbod ble blåst på havet i Å i Moskenes. Fire personer oppholdt seg i sjøboden, og har blitt sendt til sykehus.

– Blod over alt

Til alt hell hadde de fire personene i hytte nummer 4 klart å berge seg ut av den sammenraste hytta.

To av dem kom seg opp og søkte tilflukt i hytte nummer 2, hvor Juliette (26) og Maxime fra Sveits (29) bodde.

Like før det banket på døra holdt deres egen hytte på å blåse på havet.

Her blir en av de skadde franske turistene ført inn i ambulansen. Foto: 03030-tipser

– De var kraftig nedkjølt og i sjokk. Det var blod over alt. Vi fikk lagt dem ned på gulvet og pakket dem inn i det vi hadde, av dyner og håndklær.

Deretter løp Maxime ned til havet for å hjelpe til med å berge opp de to siste personene.

Ikke lenge etter kom nødetatene til stedet, og de fire skadde ble fraktet til Nordlandssykehuset i Gravdal.

Dagen derpå er alle fire fortsatt skjelven etter det de har opplevd. Bilferien til Nord-Norge, hvor fjellturer i Lofoten og nordlys i Tromsø sto på programmet, ble ikke helt som planlagt.

Maxime forteller at også deres hytte bevegde seg i stormen.

Nødetatene på Å i natt. Fire personer ble fraktet til sykehus. Foto: 03030-tipser

– Jeg var jeg sikker på at hytta vår også skulle blåse ut på havet. Nå er bare glad for at alle kom fra det med livet i behold, sier han.

Når NRK snakker med de to parene er de på vei til sykehuset i Gravdal og på sykebesøk hos de fire.

Takker for god behandling

Vincent og Sreypov Dussauze mener de har vært heldig.

Vennene fikk de største skadene. Selv kom de unna hendelsen med kuttskader, blodtap og knekte fingre.

– Da jeg forsto at alle var i live, tenkte jeg at det var et mirakel. Det er helt utrolig, jeg trodde vi skulle dø, sier han.

BARE FUNDAMENTET IGJEN: Dette er alt som står igjen etter at hytta blåste på havet. En av nabohyttene ble blåst ut av posisjon. Foto: Tommy Johansen

Planen var at de skulle være seks dager i Lofoten. Ferien fikk en brå slutt. Nå står de tilbake uten noen eiendeler. Pass, klær og bankkort er forsvunnet på havet.

– Jeg skal aldri tilbake til Lofoten, sier Vincent.

Sykehuset gjør det de kan for å hjelpe, sier enhetsleder for kirurgisk/ortopedisk avdeling, Vigdis Lorentzen.

– Vi må kjøpe klær, sko og mat. De må ha hotell i natt, så vi prøver å legge til rette for at de skal få det mest mulig bra i en vanskelig situasjon, sier hun.

Fire av de totalt fem hyttene var utleid i helga. De øvrige beboerne ble alle evakuerte.

Farlige kastevinder

Nabo Lars Friis var raskt på stedet etter hendelsen. Han var blitt oppringt av eierne av campinglpassen.

Søndag kveld blåste det stiv kuling med vindkast på 26 meter i sekundet i området, ifølge Yr.

– Lokalt her kommer det kastevinder som er veldig sterke, og kan fort bli farlige, sier Friis.

Han tror det er en slik kastevind som flyttet hytta av fundamentet og kastet den på havet. Nabohytta holdt på å lide samme skjebne.

Dagen derpå er den ytterste hytta er sikret med tau. Foto: 03030-tipser

Har startet etterforskning

Politiet har starta etterforskning etter at fire utenlandske turister ble sendt til sykehus etter sjøboden de leide i Lofoten blåste på havet søndag kveld.

– Vi oppretter sak på det, for å se om husene er bygd som de skal. Det er ikke normalt at slike ting skal blåse på havet. Vi har startet etterforskning, og så får vi se hva den viser. Men foreløpig vet vi ikke så mye, vi har nettopp begynt.