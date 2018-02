Ville sjekke været på hytta – de to tjenestene hadde et spenn på 20 grader

Linda Bendiksen og samboeren Jan Eirik Fjelde, sammen med hunden Aranck. Foto: Helene Sivertsen

– Det er jo veldig vanskelig å forholde seg til, når det er så stor forskjell. Det spørs jo om vi kommer oss opp eller ikke når det er så kaldt, og om veiene er åpne.

Det sier Linda Bendiksen. Hun bor i Narvik, og ville dra opp på hytten sin på Bjørnfjell med samboeren og hunden Aranck.

Det ble lettere sagt enn gjort da hun gikk inn på Pent.no for å sjekke værmeldingen.

– Jeg tenkte jo at dette var enorm stor forskjell. I dag er det meldt null grader på Storm mens det er meldt -11 grader på Yr. I morgen er det på det meste meldt -23 grader på yr og samtidig -3 grader på Storm, forklarer Bendiksen oppgitt.

Skjermdumpen fra Yr (øverst) og Storm (nederst) viser at det mandag kveld var store variasjoner – spesielt de nærmeste dagene. Foto: Skjermdump

Tåler ikke kulden

Linda forklarer at den kalde luften har mye å si om de vil dra opp på hytta eller ikke. Hunden Aranck er korthåret og tåler ikke så lav temperatur over lengre tid.

– Det er spesielt vanskelig, for hunden holder jo på å fryse i hjel hvis vi kommer opp og det er 23 minusgrader. Da får vi heller ikke ordentlig varme i hytta før langt utpå kvelden.

Sjur Wergeland er vakthavende meteorolog ved værvarslinga i Troms. Han sier at dette er et kjent fenomen.

– Jeg har vært borti dette «mysteriet» før. Er du uheldig med geografi, årstid og værsituasjon så kan det bli ganske store forskjeller.

Wergeland sier at det ikke er noen tvil om hvilken tjeneste som har rett denne gangen.

– Jeg ser nå at temperaturen på Bjørnfjell er -17 grader. Så kan du jo gjøre det opp en mening om hva som er best av Yr og Storm denne gangen.

– Kan man si at Yr har de beste observasjonene?

– Jeg har ikke lyst til å si det, men i og med at du sier det må jeg si meg enig i denne situasjonen. Det får du jo se her. Likevel vet jeg ikke hva som gjør at Storm har bommet såpass her.

Usikker på hvorfor

I Bergen sitter meteorolog Birte Tveita for StormGeo. Hun forklarer at det er vanskelig å svare på nettopp hvorfor dette har skjedd.

– Vi har to forskjellige modeller i Storm og Yr, og vi sitter ikke og korrigerer automatiske værdata som kommer inn, sånn som her. Det kan hende at den ene modellen er på bærtur, men jeg vet ikke hva slags data Yr har.

NRK prøvde å få tak i teknisk avdeling på StormGeo, men så langt har de ikke svart på henvendelsen.

Tidligere har NRK skrevet en mer utfyllende sak om forskjellene på Yr og Storm.