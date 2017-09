Vilde og Bjarne skal lose deg gjennom valget i Nordland

NRK-profilene Bjarne Brandal og Vilde Bratland Erikstad skal lede seere i Nordland gjennom ei maratonsending hele valgkvelden med start klokken 20.00.

De får med seg de politiske kommentatorene Stein Sneve fra Avisa Nordland og Eivind Undrum Jacobsen fra NRK Nordland.

To kanaler

Direktesendingen kan følges på nett via an.no og nrk.no/nordland helt fram til hele nordlandsbenken på Stortinget er besatt. Og kan bli seint på natt før det hele er avklart.

– Dette blir en utrolig spennende, men også en krevende jobb. Jeg regner med vi blir stående i valgstudioet i opptil seks timer. Vi går ikke av lufta før vi er helt sikker på at resultatet er klart, lover programleder Bjarne Brandal.

Over 70 personer

Både NRK og Avisa Nordland flytter nettredaksjonen til Stormen, og vil også samarbeide om den tekstbaserte journalistikken valgkvelden.

– Ved å slå sammen redaksjonene får vi minst dobbel styrke og vi kan samarbeide til beste for lesere, lyttere og seere i hele Nordland, sier redaktør Børje Klæboe Eidissen i Avisa Nordland.

Avisa Nordland stiller med cirka 20 medarbeidere i valgtemaet.

– Det er så godt som hele redaksjonen, sier Eidissen.

Totalt er over 70 personer fra NRK, Avisa Nordland og Stormen Bibliotek i sving valgkvelden. AN vil altså ha fyldig dekning på nett, men resultatene er ventet sent, derfor er ikke med i papiravisa.

Mye planlegging og godt samarbeid

Dette er uten sammenligning den største tv-produksjonen NRK Nordland gjør i år.

– Det ligger utrulig mye planlegging bak en sånn øvelse, og jeg er glad vi nok en gang slår oss på lag med Avisa Nordland. Uten et slikt samarbeid hadde vi ikke klart å ro dette i land, forklarer prosjektleder Adrian Dahl Johansen i NRK Nordland.

Men det blir ikke bare valgrapporter fra Bodø.

– Vi også til stede med reportere på Andøya, Leknes og Mo i Rana. På Andenes følger vi valgthrilleren sammen med lokalbefolkningen, og kanskje blir skjebnen til flystasjonen avgjort av hvem som får regjeringsmakt etter valget, sier Dahl Johansen.

I tillegg til nettsendingen er det to vinduer med sendetid på NRK1 utover kvelden. Det er også mulighet for publikum å følge valgsendingen fra salen i Stormen Bibliotek.