Vil ta to år å gjennomgå data som kan hindre oksygentap

To forskningsraketter ble vellykket skutt opp lørdag morgen fra Andøya Space Center. Fredag kveld ble også to raketter skutt opp fra Svalbard, som en del av forskningsprosjektet som skal gi ny kunnskap om verdensrommets «problemområder».

Oppskytingene er del av et større forskningsprosjekt med blant andre NASA. Målet med prosjektet er å forsøke å finne ut hvorfor oksygen forsvinner.

– Oppskytningen har fungert helt perfekt. Vi har fått rapport om veldig gode vitenskapelige forhold og alt av instrumenter har fungert akkurat som det skulle. Det er en stor suksess, konstaterer Kjell Bøen, sjef for rakett- og ballongavdelingen på Andøya Space Center.

Kjell Bøen er sjef for rakett- og ballongavdelingen på Andøya Space Center. Foto: Barbro Andersen

Rakettene ble skutt opp klokken 09.26 og 09.28. Med i prosjektet er Universitetet i Oslo, NASA, JAXA og flere amerikanske universiteter, som sammen skal finne ut hvorfor oksygen forsvinner fra jorda.

To kløfter i jordas magnetfelt gir stadig uønskede hendelser på jorda. En av disse kløftene befinner seg like over Svalbard. Her lekker deler av jordas atmosfære ut i rommet, samtidig som solpartikler og stråling trenger inn.

Rakettene ble skutt opp fra Andøya klokken 09.26 og 09.28. Foto: Trond Abrahamsen / Andøya Space Center

Vil ta minst to år å gjennomgå data

Dagens rakettoppskyting var en seier for prosjektet, og allerede på mandag starter Andøya Space Center klargjøringen av to nye raketter som skal skytes opp etter nyttår.

Nå som dataene er samlet, skal forskere gå gjennom alt. Og det vil ta lang tid før de kanskje finner noe svar på hvorfor jorda mister oksygen.

– Vi har hatt fire telemetriantenner her på Andøya og fire på Svalbard som laster ned data, så det er mye forskningsdata som skal overleveres til forskerne, som i alle fall vil bruke to år på å gjennomgå dem, sier Bøen.

Rakettene som ble skutt opp er oppe i rundt 20 minutter før de kommer ned igjen. De fløy i forskjellig høyde; den ene i cirka 750, den andre i cirka 1050 kilometers høyde over Svalbard, før de landet mellom Svalbard og Nordpolen.

Foto: Trond Abrahamsen / Andøya Space Center

Flere ringte politiet

Oppskytningene ble lagt merke til av folk i både Nordland og Troms. Mange ringte til politiet for å melde om det de trodde var et lysfenomen, nødbluss og nødraketter. Men det har ikke de ansatte ved Andøya Space Center fått med seg.

– Jeg fikk det ikke med meg da de pågikk, men mange medier har kontaktet meg i dag, siden veldig mange fikk med seg det som foregikk på himmelen i dag, forteller Bøen.

Til politiet kom det så mange henvendelser at de ikke rakk å svare alle.

– Vi fikk inn en rekke telefoner mellom halv ti og ti. Det kom så mange at vi ikke klarte å ta unna alle telefonene. Der var det folk som hadde sett bevegelser helt fra Troms til sør i Salten. Politiet visste ikke hva dette var da telefonene kom, men undersøkelser avklarte dette raskt, forteller operasjonsleder Jon-Inge Moen ved Nordland politidistrikt.