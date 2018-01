Vil ta saken videre: – Hun har vært fritt vilt

Aktor la i dag ned påstand om to år og seks måneders fengsel for mannen i 50-årene som påtalemyndigheten mener har forgrepet seg på en psykisk utviklingshemmet kvinne i Tysfjord.

På tampen av sin prosedyre, sa bistandsadvokat Kristin Fagerheim Hammervik at det ikke er tvil om at det er flere som har utsatt fornærmede for overgrep og «grusomheter» over lang tid, og at hun vil undersøke om flere kan stilles til strafferettslig ansvar.

– Hun har levd i en avsidesliggende bygd og vært en fange i sitt eget lokalsamfunn. Et lokalsamfunn hvor hun har vært utsatt for massive overgrep. Det er grusomt.

– Dette skulle være det tryggeste stedet i verden, men i stedet har hun vært fritt vilt. Hun har ikke hatt noen beskyttelse overhodet. Her er det mange som har utsatt henne for mye, sa Hammervik i sin prosedyre.

Mener seg utsatt for «heksejakt»

Underveis i rettssaken har det fra vitner blitt forklart at overgrep skal ha skjedd i et av nabohusene hvor fornærmede har bodd. Noen skal ha holdt vakt mens andre skal ha forgrepet seg. Flere enn én person har vært navngitt.

Kristin Fagerheim Hammervik er bistandsadvokat. Foto: John Inge Johansen / NRK

Mannen i 50-årene har på sin side nektet all skyld, og hevdet at han knapt har vært i kontakt med fornærmede i den lille bygda i Tysfjord. Han hevder seg utsatt for en «heksejakt» fra dem som har forklart seg.

Det var opprinnelig fem mistenkte, men det ble kun tatt ut tiltale mot én grunnet bevisets stilling. Aktor uttalte imidlertid tidlig at hun mener det ikke er tvil om at det er flere som burde vært tiltalt.

Til NRK sier politiadvokat og aktor Siv Remen onsdag, at de i etterkant av denne saken vil gjennomgå de opplysningene som har fremkommet, for å se om det er grunnlag for å iverksette etterforskning mot andre aktører eller personer.

– Men når det gjelder de sakene som er henlagt, så er de henlagt, påpeker Remen.

Det var satt av seks dager til rettssaken i Ofoten tingrett. Onsdag var saken ferdig, etter fem dager. Foto: Markus Thonhaugen / NRK

Kommunen vil ikke kommentere

Bistandsadvokat Kristin Fagerheim Hammervik vil ikke kommentere nærmere per nå hvem hun tenker kan være aktuell for strafferettslig forfølging i kjølvannet av denne rettssaken, men at det er «flere».

– Det inkluderer kommune og andre myndighetspersoner som har sett og forstått langt mer enn det som har kommet til uttrykk. Det er vanskelig å fordele skyld nå, men vi skal se på det og formelt varsle de det gjelder.

Hammervik mener blant annet at hjelpeapparatet har sviktet.

Til det sier Tysfjord-ordfører Tor Asgeir Johansen at han ikke har noen kommentarer, utover at det ikke var kommunen som var på tiltalebenken denne gang.

Han viser til at Tysfjord kommune var involvert i et søksmål i fjor hvor de ble frikjent.

– Så får vi komme tilbake til saken om det skulle bli aktuelt.

Tor Asgeir Johansen er ordfører i Tysfjord. Foto: Kjell Mikalsen / NRK