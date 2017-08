Vil stoppe utførsel av fangsten

SV vil ha slutt på at utlendinger tar med seg fisk hjem fra norske fisketurist-anlegg. Torgeir Knag Fylkesnes (SV) er ikke imot fisketurisme, men sier at ordninga med utførsel av 20 og 10 kilo fisk per person per uke må opphøre.