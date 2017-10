Vil stoppe seismikkskyting

WWF ber regjeringen om å stoppe all seismikkskyting i nordområdene på grunn av mangelfull kartlegging. Klima- og miljødirektoratet sier at de i likhet med WWF er bekymret over at mer støy i havområdene kan påvirke dyrelivet, men at de ikke ser behov for nye reguleringer.