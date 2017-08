Vil selge tre skoler for én krone

Formannskapet i Rana kommune har vedtatt å selge skolene i Dalsgrenda, Røvassdalen og Storvoll for én krone hver, skriver Rana Blad. Det er rådmannen som opprinnlige foreslo å selge skolene for at kommunen skulle bli kvitt bygg de ikke lenger bruker, og for å frigi rundt 600.000 kroner i årlige driftsutgifter.