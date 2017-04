Vil selge torskehoder til Nigeria

Etter et år med utfordringer med eksport av sjømat til Nigeria, håper statssekretær Ronny Berg at eksporten nå vil ta seg opp. Han besøker landet sammen med en delegasjon fra norsk sjømatnæring. I 2016 ble det solgt sjømat for 362 millioner kr til landet. Makrell er viktigst, men også torskehoder er populært.