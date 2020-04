Næringslivet fortsetter å gå nye og kreative veier for å opprettholde handelen.

«Siste nytt» er den kinesiske handelstrenden live shopping – og den har allerede inntatt Norge.

I alle fall Vesterålen.

Tirsdag ble konseptet «Heimhandla» lansert av Sortland og Hadsel næringsforening. De vil direktesende shopping på Facebook slik at man kan handle i butikken - uten å være der.

Ja, det høres kanskje ut som vanlig netthandel.

Men fenomenet live shopping, som vi har oversatt til strømmehandel, skal i tillegg gi personlig kundebehandling.

Og konseptet Heimhandla skal være enda mer:

– Målet er at små, lokale butikker kan slå seg sammen og nå ut til et større publikum, forklarer Toni Gjessing i Hadsel næringsforening.

I Vesterålen er dette et grep for at små, selvstendige butikker skal overleve koronakrisen.

Hele ni prosent av all handel i Kina foregår visstnok slik, ifølge denne svenske avisen.

Bak konseptet Heimhandla er (fra venstre) Ivan Josefsen i Vesterålskraft bredbånd, Marius Steiro i Sortland Næringsforening, Toni Gjessing i Hadsel næringsforening, Marthe Hov Jakobsen i Trollfjord og Bernt Ola Nilsen i Sparebank 1 Nord-Norge. Foto: pressefoto

Skal være mer enn nettbutikk

I Norge har flere allerede prøv ut dette, deriblant Elkjøp for et par uker siden. Der skulle man bestille en kundebehandler som var "din" i tjue minutter.

I Heimhandla skal Facebook-siden fungere som en samlingsside for alle butikker som registrerer seg.

– Mange velger å handle på mobil og nett, og da må næringsforeningene hjelpe butikkene med tilrettelegging. En liten butikk på Melbu har kanskje ikke like lett for å nå ut til sine kunder, så da kan de registrere seg som en Heimhandla-butikk, sier Gjessing.

En av de første bedriftene som registrerte seg hos Heimhandel var nettopp dét – en liten butikk på Melbu.

Live Stream Shopping Ekspandér faktaboks NRKs forslag til oversettelse: strømmehandel.

Kinesisk handlefenomen.

Direktesending fra butikker hvor varene presenteres i sanntid med levende bilder og lyd. Kundene kan handle varer samtidig som de ser på.

Kan enten gjøres på bedriftens egne sosiale medier-kanaler som Facebook eller Instagram, hvor kunden da vippser penger, eller ved hjelp av etablerte kanaler som hello-lisa.com.

Det fungerer som en utvidet nettbutikk hvor selger har direkte kommunikasjon med seeren.

I Norge har flere butikker lansert tjenesten, deriblant Elkjøp.

I Vesterålen har næringsforeninger gått sammen og etablert Heimhandla, som er et tiltak for å løfte lokal handel gjennom strømmehandel.

Skal sende direkte fra klesbutikken

– Jeg synes det virker som et smart konsept, sier eier og daglig leder av Klesskapet AS, Christina Gabrielsen Sandvær.

For ett år siden åpnet hun sin egen klesbutikk.

Hun fikk god mottakelse det første året, men gleden ble kortvarig. De strenge koronatiltakene ble iverksatt dagen før hun skulle feire ett-årsdag.

– Nå er det er ingen garanti for at jeg klarer å holde butikken gående. Det merkes på omsetningen at folk holder seg hjemme, sier hun.

For å gjøre noe med situasjonen, var hun snar å registrere sin bedrift hos Heimhandel.

– Jeg er litt klein framfor kamera, men jeg må prøve å gjøre det interessant. De fleste kundene mine lurer på hvordan dette vil bli i praksis, og det gjør jeg og, ler hun.

Det er ikke bestemt når og hvor første sending skal være.

Slik kan det se ut for Christinas seere når hun sender direkte på Facebook. Hun må finne nye løsninger for at sin ett år gamle butikk skal overleve – uten butikkerfaring fra tidligere. Foto: privat

Tror det kan konkurrere med netthandel – hvis det gjøres profesjonelt

– Det er flott at handelsnæringen finner nye veier å gå, sier dekan ved Handelshøyskolen i Bodø, Erlend Bullvåg. Han forsker blant annet på innovasjon og entreprenørskap.

Han tror det nye fenomenet kan konkurrere med netthandel – dersom det gjøres profesjonelt, tilgjengelig, underholdende og enkelt.

– Det blir interessant å se effektene av dette, sier han.

Erlend Bullvåg ved Nord universitet synes det er bra at handelsnæringen prøver å finne nye løsninger i en utfordrende tid.

Han mener at det kreves tre ting for å lykkes: de praktiske løsningene må være på plass, kundene må inviteres inn, og det må være underholdende og enkelt å være med på.

– Klassisk innovasjonsteori sier at man må bruke en del tid på å forstå hva kunden trenger. Dette vil bli et fantastisk laboratorium for å lære seg det, sier dekanen.

40.000 fra Hadsel og Sortland kommune

Prosjektet er støttet av Sortland og Hadsel kommune, hver med 20 000 kroner.

– Vi anser det som et bra tiltak for handels- og servicenæringen, sier næringssjef i Hadsel kommune, Daniel Sowe.

Pengene vil ikke bli utbetalt før etter prosjektet er gjennomført og kommunene kan lese sluttrapporten.

Foreløpig er det kun bedrifter i Vesterålen som er aktuelle for Heimhandla-prosjektet.

Med på laget er også Sparebank 1 Nord-Norge, Vesterålskraft bredbånd og Trollfjord.

Melbu er et gammelt handelssted, og nå forsøker næringsforeningene i Vesterålen å opprettholde omsetningen til tross for koronakrise, lange avstander og lite folk. Foto: Kerstin Kjelstrup Barosen

Flere lignende tjenester

Flere næringsstander har forsøkt på lignende tiltak. Blant annet har Meløy Næringsforum lansert meloyhandel.no, en samlingsside for alle bedrifter i kommunen.

Daglig leder Bodø Sentrum, Veronica Kåring, skriver i en e-post til NRK at de ikke har fått henvendelser om akkurat et slikt prosjekt, men mange tilsvarende.

Hun ser en velvilje hos handelsstanden til å hjelpe hverandre i krisetider.

– Det er et meget godt samhold som jeg håper og tror fortsetter også etter Covid-19 krisen, sier hun.