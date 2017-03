Vil opprettholde avdelinga

Varaordføreren i Narvik, Geir Ketil Hansen, sier han forventer at styret i UNN følger ekspertutvalgets innstilling og opprettholder fødeavdelinga i Narvik, etter at det i går ble det kjent at klinikksjef Arthur Revhaug går inn for å legge ned fødeavdelinga i Narvik.