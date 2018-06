Vil oppleve nordlyset, men nordnorske familier vil ikke ta imot dem

I midten av august kommer 128 nye elever fra utlandet til Norge for å gå andre året på videregående skole. Men 80 av dem mangler per dags dato et sted å bo. Og særlig i Nord-Norge er det få som har meldt seg som vertsfamilier.

Bare 7 familier i hele Nord-Norge

På Fauske har en familie på fem hatt utvekslingsstudent fra Tyskland dette skoleåret.

Olga(t.h.) i lånt Nordlandsbunad sammen med vertssøster Dina Foto: Privat

– Det har vært en fantastisk opplevelse for oss. Olga har gitt oss så mange utrolig fine opplevelser. Hun har vært nysgjerrig, og vi har lært mye om oss selv om landet hennes, forteller mamma i familien Kristin Rossi.

I utvekslingsorganisasjonen AFS sliter de med å få ta i familier som den på Fauske. Og mange av de utenlandske ungdommene vil nettopp nordover. Det er gjerne ungdommer som kommer fra varme strøk eller storbyer.

– Mange av ungdommene er på jakt etter det litt eksotiske, og vil til Nord-Norge for å se nordlyset og gå på ski. Da er det dumt at vi har så få hjem å tilby nordpå. Ingen i Finnmark, sier vertskoordinator Kristin Slungård i AFS.

Hun det blir bare vanskeligere for hvert år å få tak i vertsfamilier.

– Dessverre har det vært vanskelig å rekruttere hele tida. Nå er det blitt enda vanskeligere. Så vi har vært nødt å kutte på antall elever vi kan ta imot.

Litt nervøs på forhånd

På Fauske var det nærmest en tilfeldighet som gjorde at familien for første gang ja til å ta imot en utvekslingsstudent .

– Vi hoppa i det. Og jeg var en smule nervøs da jeg kjørte til flyplassen i Bodø 20. august i fjor for å hente henne. Vi skulle få en fremmed ungdom inn i huset.... Men det ble mye lettere enn jeg hadde trodd. Det ble full klaff.

Hun vil anbefale alle å tenke gjennom om dette kan være noe for dem.

– Ungdommene som kommer hit har tenkt nøye gjennom det på forhånd. Dette er noe de vil. De har med seg et strengt reglement og et støtteapparat. Blir det ikke klaff mellom familien og ungdommen så går det an å bytte. Alle skal ha et godt år, sier Rossi.

Mamma i familien, Kristin Rossi, på tur med to av sine egne barn og "vertsdatter" Olga. Foto: Privat

Snart på tur til Berlin

Familien på Fauske har i løpet av året hatt besøk av familien til Olga i Tyskland. Og de venter ikke lenge før de drar på gjenvisitt.

– Vi har allerede bestilt billetter til midten av august til Berlin. Nå vil hele storfamilien treffe oss, og det er ikke oss imot. Vi er blitt en rikere familie etter at Olga kom til oss, så vi slipper henne ikke selv om skoleåret er over, smiler Kristin Rossi.