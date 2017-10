Vil oppheve sammenslåinga

Stortingsrepresentantene Sandra Borch og Geir Iversen fra Senterpartiet vil fremme representantforslag om å oppløse sammenslåinga av Troms og Finnmark neste uke så snart Stortinget har åpna. De ønsker at Stortinget skal be regjeringa oppheve sammenslåinga slik at de to fylkeskommunene kan bestå.