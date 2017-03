Vil omgjøre regelverk

NHO liker dårlig at innleie fra vikarbyråer erstatter faste ansettelser. Også Fellesforbundet vil stramme inn regelverket. NHO påpeker at det gamle regelverket skulle gjøre innleie til et alternativ til midlertidige ansettelser, ikke erstatte faste ansettelser, skriver Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).