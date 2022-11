Vil mate skrantne ærfugler med fiskeslo, men det vil ikke hjelpe, ifølge forsker

Ytterst i Lofoten ligger øykommunen Røst.

Der kan du finne Nordlands fylkesfugl – Ærfuglen.

Røstværingen og fiskekjøper Gøran Greger synes imidlertid fylkesfuglen, og andre sjøfugler, ser utsultet ut.

– De kommer mye nærmere oss mennesker og er galere enn de noen gang har vært.

Gøran Greger synes forurensningsloven er overdreven og tror fiskeslo kunne hjulpet ærfugl bestanden i øykommunen. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Greger tror ikke løsningen nødvendigvis trenger å være så komplisert. Han og andre innbyggere på Røst vil bidra med mat til sjøfuglene.

Men i 1981 kom det en lov som forbød utkast av fiskeslo:

Lov om utkast av fiskeslo Ekspandér faktaboks I følge lovdata er det forbudt å slippe fangst som er død eller døende og å foreta utkast i Norges indre farvann, sjøterritorium og økonomiske sone. Det gjelder følgende fiskeslag: Torsk

Hyse

Sei

Uer

Makrell

Norsk vårgytende sild

Trondheimsfjordsild

Nordsjøsild

Vassild

Lodde

Blåkveite

Hvitting

Kolmule

Breiflabb

Reke

Snøkrabbe.

Greger mener loven bør endres.

– Det er jo ikke forurensning, det er jo fiskeslo.

– Av jord er du kommet og til jord skal du bli, sier Greger

Da Røstværingen var ung gikk alt på havet, forteller han.

– Om det skulle vært miljøskadelig, tror jeg havet hadde sett helt annerledes ut i dag, mener Greger.

– R art at man ikke kan gi litt tilbake

Greger får medhold fra forsker ved NINA, Arne Follestad.

Forskeren har vært med på å skrive en rapport om påvirkningen utslipp av fiskeslo kan ha på ærfuglbestanden i helgelandskommunen Vega.

– Ærfuglen ikke nødvendigvis befinner seg i havnen hele året, men gjerne kommer dit når det er tid for å hekke, påpeker forsker Arne Follestad. Foto: Arnstein Staverløkk

På Vega bygges hus til ærfuglene hvor de kan hekke skjermet fra eggrøvere som mink og oter.

Det å produsere egg og ruge dem ut krever mye energi, forklarer forskeren.

Derfor må ærfuglen få i seg mye næring og bygge opp en god kondisjon i forkant av rugeperioden.

Da fiskere tidligere sløyde fisken ved de mange fiskemottakene fikk ærfuglen enkelt tak i mat. Det gjorde at flere av fuglene kunne gjennomføre rugeperioden og klekke flere egg.

Ærfuglbestanden på Vega Ekspandér faktaboks På 60- og 70-tallet måtte mange fiskemottak på Vega legge ned. Grunnen vår nye krav til blant annet hygiene. Det førte til at flere ikke hadde økonomisk kapasitet til å holde åpent. Da fiskemottakene ble stengt og folk flyttet fra øyen, gikk ærfuglbestanden kraftig ned. Det førte til at fuglene hadde færre steder de kunne gjemme seg fra eggrøvere, men også færre muligheter til å finne mat, forklarer Follestad. Bestanden sank ned til 2–3 prosent av den opprinnelige bestanden før fiskemottakene måtte stenge.

Ifølge Follestad er det hovedsakelig to grunner til at det lønner seg med regulering av slikt utkast i havneområder:

For det første vil det ikke se pent ut i områder hvis det ligger mye fiskeslo på bunnen. Les også: Håper ny plan skal berge ærfuglen: – Internasjonalt problem

– Det kanskje viktigste argumentet er at fiskeslo er en viktig økonomisk ressurs. Om du tar vare på det, kan det selges som for eksempel fiskefor når du kommer på land.

– Det er flere som synes det er rart at man ikke kan gi litt tilbake til havet når man høster fisk, forteller Follestad.

– Bør være forsiktig med å trekke konklusjoner

Seniorforsker Tycho Anker-Nilssen ved NINA har fulgt med på ærfuglbestanden på Røst gjennom flere år.

Han sier at lite tyder på at mangelen på fiskeslo har noe med ærfuglens problemer å gjøre.

– Vi ser at den dramatiske nedgangen til ærfuglbestanden er i ferd med å flates ut, sier seniorforsker Tycho Anker-Nilssen. Foto: Kari Skeie / NRK

Seniorforskeren har sett på data fra da det var lov å kaste ut fiskeslo, også i havnene.

– Endringen i hekkebestanden til ærfuglen i kommunen er en samme på øyene lengst vekk fra havna som den er i havna.

Anker-Nilssen er tydelig på at man skal være forsiktig med å trekke konklusjoner ut ifra et år til et annet. Eller om man synes fuglene ser litt skrantne ut sammenlignet med tidligere år.

– I år hadde vi for eksempel fugleinfluensa i flere kolonier som har påvirket kondisjonen til mange sjøfugler.

Årsaken til bestandens nedgang er sammensatt, mener han.

Kan ikke garantere at alt blir spist

Det samme mener Tilde Nygård, seksjonsleder på forurensningsseksjonen på klima- og miljøavdelinga hos Statsforvalteren i Nordland.

– Fiskeslo er organisk avfall og hvis det dumpes i havna kan for det for det første føre til ulemper for andre i form av for eksempel luktproblemer.

Seksjonsleder Tilde Nygård mener årsaken til bestandens nedgang er sammensatt. Foto: Tore Gjerløv / NRK

– Man kan heller ikke garantere at alt som tømmes blir spist opp med en gang, og det kan bli et populært område for skadedyr, legger seksjonslederen til.

Om avfallet blir liggende på havbunnen vil det forstyrre det sunne bunndyrlivet som er ønskelig å bevare. Tolerante og opportunistiske arter kan komme og overta, forklarer Nygård.

Også hun mener at nedgangen i sjøfuglbestanden er sammensatt, og at mattilgangen bare er én årsak.

I tillegg har Nordland fylkeskommune en overordnet politikk om at de ønsker å ta vare på avfall og gjenvinne det som kan gjenvinnes, sier Nygård.

– Biprodukter fra fiske ønsker man å kunne utnytte til for eksempel fiskemel eller fiskeolje.