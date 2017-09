Vil lyssette Svolværgeita: – Harryturisme

Fredag 29. september skal prøveprosjektet med å belyse Svolværgeita settes i gang. Det har også tidligere vært prøvebelysninger for å teste prosjektet.

Mange lofotinger er skeptiske til lyssettingen, og kaller det harryturisme.

Per Bremnes er innbygger i Svolvær. Han ønsker ikke å gå opp Svolværgeita dersom den blir unaturlig belyst. Foto: Per Bremnes

– For det første er det flaut at vi har denne debatten slik at folk andre steder ser og hører om den. Jeg mener det er en utrolig skivebom for et område som har natur og miljø som hovedtrekkplaster. Turistene kommer ikke for en lyskaster på fjellet, sier Bremnes, som i et leserbrev i Lofotposten kaller lyssetting en «provokasjon».

Butikkeieren i Svolvær mener at det markedsføringsmessig og turistfaglig er en idé som er helt på tvers av det Lofoten lykkes med.

– Vi har flotte restauranter, hoteller, naturopplevelser osv. Det å tro at det samme publikummet som kommer for disse attraksjonene også skal komme for en lyskaster på fjellet, er ganske utrolig. Dette er rett og slett harryturisme der vi trenger det som minst.

Positiv respons

Prosjektleder i Lysets By, Baard Nordby forsvarer lyssettingen av landemerket i Svolvær.

Baard Nordby er prosjektleder i "Lysets By", han tror turistene vil sette pris på lysattraksjonen i Svolværgeita. Foto: Lysetsby.no

– Dette prosjektet gjør vi for å fremheve vår største turistattraksjon, noe som har fått stor respons, og vi har fått mange hyggelige tilbakemeldinger på prøvebelysningene, sier Nordby.

Han mener at det må gå an å prøve prosjektet før man skal være negative til det.

– Det er en grunn til at dette er et prøveprosjekt som skal vare helt til over påske. Slik at da har vi et bredt grunnlag på om det lykkes eller ikke.

Styres av naturen

Nordby forteller at de skal sette opp ett, kanskje to lys som lyser opp hele fronten av Svolværgeita. Han hevder at lysene ikke vil skade naturen, og at formålet med prosjektet er å fremheve Geita.

– Naturen skal få styre dette selv, med tåke, skyer og snø. Og det er det vi i Lysets by tror blir spennende med dette prosjektet. Vi skal jo gjøre dette for å vise frem de severdighetene vi har, ikke for å ødelegge naturopplevelsene til folk.

Nesten slik vil Svolværgeita se ut til høsten. Endringene vil være at lyskasteren flyttes lenger ned i fjellkanten. Foto: svolvaer.net

Amatørmessig

Per Bremnes mener prosjektet burde vært diskutert bedre i forkant og at både befolkningen og politikere burde vært på banen.

– Noe av det verste med denne saken er at dette nå skjer en hel vinter uten at vi har hatt en profesjonell prosess i forkant. Dette mener jeg er amatørmessig og ganske avslørende både av initiativtakerne og Vågan kommune.

Bremnes mener at om dette mot formodning skal skli igjennom kommunestyret til slutt, så vil skandalen være et faktum.

