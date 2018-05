Vil legge ned flybasen på Andøya: – Dette blir en kjempeutfordring

– Det er en tragedie, sier Robert Svendsen.

Han og samboeren Gina Wold driver kafeen Ulla i sentrum av Andenes. I dag ble de møtt av nyheten om at Arbeiderpartiet går inn for nedleggelse av Andøya flystasjon.

Forsvaret vil beholde Andøya som en base i krisesituasjon, ifølge et gradert dokument fra Forsvarets operative hovedkvarter. Det betyr at Forsvaret nå jobber med å beholde basen regjeringen vil legge ned.

Arbeiderpartiet ønsker det samme.

– Dette fører til at Andøy kommune får en kjempeutfordring. Flatene, arealene og bygningsmassen kunne blitt brukt til annen type næring. Widerøe har snakket om vedlikehold og flyskoler kunne blitt startet opp, forteller Robert Svendsen.

Han mener at samfunnet på Andøya får en knekk, ettersom arealene ikke vil kunne bli brukt, dersom den skal brukes som en base i krisesituasjon.

– Vi gir ikke opp

Politisk rådgiver i Forsvarsdepartementet, Marte Ziolkowski, fortalte til NRK i dag at beslutningen om nedleggelse er tatt.

– Vi kan ikke stenge butikken på grunn av dette. Vi holder ut, og jobber så hardt vi kan for at dette skal gå rundt. Men dersom dette står seg, trenger vi nye næringer og nye arbeidsplasser i kommunen, sier Robert Svendsen.

– Er dette spikeren i kista?

– Nei, jeg tror folk bare blir mer forbanna, forteller Svendsen.

Medeier av kafeen Gina Wold er i likhet med samboeren sin skuffet over avgjørelsen som kom i dag.

– Det er en stor skuffelse. Det er trasig, og denne avgjørelsen vil gå hardt ut over et lite samfunn, sier Gina Wold.

Hun vil heller ikke gi opp kampen og tror det vil ordne seg til slutt.

– Jeg har en magefølelse på at ting ikke blir som det har blitt sagt i dag. Folk er fortsatt klare for kamp, og vi gir ikke opp.

Til tross for at flystasjonen legges ned, gir ikke de to kafeeierne opp kampen. Foto: Kari Skeie / NRK

Skuffet over Arbeiderpartiet

Kafeeier Robert Svendsen er skuffet over at Arbeiderpartiet ikke har hørt mer på fylkesråden som har kjempet hardt for å hindre nedleggelse av flystasjonen.

– Vi har en fylkesråd her som har kjempet med alle klør for å beholde basen. Jeg synes det er veldig spesielt at partiet går mot lokalpolitikerne sine råd, når man fatter så store beslutninger.

Kjell Are Johansen, fylkestingsrepresentant for Arbeiderpartiet fra Andøya, fortalte tidligere i dag at han ikke er fornøyd med hans eget parti sin konklusjon.

– Jeg er ufattelig skuffet. Det er for meg helt ubegripelig at Arbeiderpartiet ikke velger å lytte til de økonomiske, militærfaglige og miljømessige argumentene for å bevare Andøya flystasjon, fortalte Johansen til NRK tidligere i dag.