Vil legge ned 29 studielinjer og kutte millioner – samtidig reiser fylkespolitikere på London-tur

– Det er provoserende. Jeg kjenner jeg blir opprørt av å høre om denne turen, sier Bente Høyen, som er lærer på Polarsirkelen videregående skole i Mo i Rana.

Polarsirkelen er en av skolene som vil miste studietilbud når 29 linjer skal legges ned ved videregående skoler i Nordland.

Nordland fylkeskommune må til sammen spare inn 230 millioner kroner. Blant tilbudene som må kuttes, er faget kunst, design og arkitektur; som er faget Høyen underviser i.

Bente Høyen er lærer ved Polarsirkelen videregående skole i Rana. Hun reagerer kraftig på at fylkeskommunen reiser på tur for flere hundre tusen, mens de planlegger å gjøre kutt i skolen. Foto: Privat

Les også: Mener denne grafen fører til massive skolekutt i distriktene

Denne uka reiste ni fylkespolitikere fra Høyre er på en faglig tur til London som vil koste 250-300.000 kroner i offentlige midler.

Der skal de lære om hvordan Brexit påvirker blant annet fiskeriindustrien i Nordland. Høyen forstår ikke hvordan de kan gjøre en slik prioritering nå.

– De tillater seg å bruke penger på egen vinning mens de legger ned tilbud i distriktene. Jeg ser ikke at opplæring på Brexit er så forferdelig viktig i en fylkeskommune, sier Høyen.

– Ingen dårlig samvittighet

Flere hundre var møtt fram på Fauske for å delta i fakkeltoget mot skolekutt sist uke. Foto: Therese Bergersen / NRK

Beate Bø Nilsen er gruppeleder i Nordland Høyre, og tror turen til London blir lærerik.

– Brexit kan gi store konsekvenser for Nordland, noe som er årsaken til at vi skal lære om konsekvensene for fiskeri- og mineralnæringa.

Bø Nilsen har ingen forståelse for at studieturen kritiseres.

Gruppeleder for Nordland Høyre, Beate Bø Nilsen mener at London-turen er viktig og lærerik. Foto: Høyre

Turen ble bestilt i vår, og det er en helt normal ting å gjøre for fylkespolitikere, mener hun.

– Vi i Høyre har brukt tid på å spare opp disse midlene for å kunne reise. Pengene Høyre på fylkestinget får skal gå til kompetanseheving. Vi er sist ute av partiene med å ta denne reisen, så tidspunktet er helt tilfeldig, sier hun og legger til:

– Vi har ingen dårlig samvittighet når vi bruker mindre penger enn andre partier gjør – for eksempel de som sitter i posisjonen.

I 2017 skrev NRK om plan- og økonomikomiteen i Nordland fylkeskommune som dro på tur til Veneto i Italia.

Den gangen var tørrfiskpromotering på agendaen, men det ble også tid til et vingårdsbesøk og gallamiddag.

Ekspert: – Dårlig timing

I desember skal fylkestinget i Nordland ta stilling til økonomiplanen for de neste fire årene.

Planen er dyster lesing for alle som bor i distriktene i Nordland.

Det legges opp til kraftige kutt i videregående skoler, i ferger og hurtigbåter og i satsingen på reiselivsnæringen.

Jonas Stein er førsteamanuensis i statsvitenskap ved Norges arktiske universitet. Han sier at politiske partier og partigrupper står fritt til å disponere de midlene som er satt av til politisk arbeid.

– Hvis Nordland Høyre mener at de kan bruke 300.000 av sine oppsparte midler, så får de bare gjøre det. Men hvis det ikke ser spesielt flatterende ut, så bør man kanskje tenke seg om en gang til, mener førsteamanuensis Jonas Stein. Foto: Jo Straube

– Men de må likevel tenke på at bruken skal kunne forsvares offentlig, sier Stein.

At det kommer reaksjoner synes han ikke er merkelig. Han synes også tidspunktet for turen er uheldig.

– Nordland fylke befinner seg i en krevende omstillingsfase. Da må alt forbruk utover basisforbruk stilles i kritisk lys, og må kunne forsvares av dem som bruker pengene. Hvordan kommer innbyggerne i Nordland til å få noe igjen av at Høyre har reist på denne studieturen, spør Stein.

Han skjønner heller ikke helt hvorfor november ble valgt som en bra måned for å studere Brexit.

– Fortsatt uklart om det blir Brexit

Statsminister Boris Johnson og hans konservative toryer vil fortsatt «få brexit unnagjort». Foto: Hannah McKay

Storbritannia skal ha nyvalg om Brexit 12. desember. Ifølge Stein er det mulig at fylkespolitikerne ville fått mer ut av oppholdet dersom det vart klart om det blir Brexit, eller ikke.

– Politikere har godt av å få ny kunnskap. Men spørsmålet er jo hvor mye de vil få ut av denne turen når det er såpass uklart om det blir noe av Brexit. Selv de fremste ekspertene på Brexit mener at det er veldig uklart hva som skal skje.

Gruppeleder Beate Bø Nilsen i Høyre er overbevist om at turen blir lærerik og matnyttig for de nordnorske politikerne.

Sammen med Norges sjømatråd og Innovasjon Norge skal politikerne gjennom et omfattende program om Brexit ved den norske ambassaden.

– Her skal vi høre om hvordan Brexit kan få konsekvensene for næringslivet. Vi skal også innom parlamentet. Vi gleder oss til dette, særlig midt i den britiske valgkampen.