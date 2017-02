Bjørklund innstilt som ny styreleder

Valgkomiteen i Tromsø idrettslag har innstilt Stig Bjørklund som ny styreleder, etter at Helge Kræmer bestemte at han skulle forlate vervet etter ti år. Valgkomiteen foreslår videre at Astrid Strandbu blir nestleder, Miika Koppinen, Dagfinn Sætra, Anita Sletten og Frode Rinnan blir medlemmer, mens Susanne Olsen blir varamedlem.