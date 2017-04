Vil konsekvensutrede i Lofoten: – Fortsatt et fossil-parti

Det er området lengst unna Lofoten, det såkalte Nordland 6-området, Ap ønsker å åpne for oljeutredning.

Det ble vedtatt på partiets landsmøte i helgen.

Det betyr at AUF har tapt kampen om varig vern eller utsettelse av all konsekvensutredning av hele området utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe).

– Elendig vedtak

– På tross av et elendig vedtak i dag, kommer dette aldri til å bli landets vedtatte politikk, sier Ingrid Skjoldvær, leder i Natur og Ungdom.

I en felles pressemelding fra Natur og Ungdom, Naturvernforbundet og Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja, kritiserer organisasjonene vedtaket.

Leder Wenche Cumming i Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja, er skuffet over at Arbeiderpartiet vil konsekvensutrede i Lofoten. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

– Arbeiderpartiet hadde i dag en gylden anledning til å stå sammen med flertallet i folket, med kommunene i Lofoten, og med fiskerne som lever av havet. I stedet valgte de å sette kortsiktig profitt foran potensielt evigvarende fiskeressurser, sier Wenche Cumming, leder i Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe).

Går for tredelt løsning

I et forsøk på å komme i møte, med både fløyen som vil åpne for petroleumsvirksomhet og fløyen som vil verne områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, kom programkomiteen til et kompromissforslag. Landsmøtet valgte lørdag å gi sin støtte til den tredelte løsningen.

Utenfor Lofoten skal et belte på 50 kilometer fra land være petroleumsfri sone. Hele Vestfjorden er inkludert. Området lengst unna Lofoten, det såkalte Nordland VI-feltet åpnes for konsekvensutredning, mens beslutningen utsettes for områdene Nordland VII og Troms II.

Demonstrerte utenfor landsmøtet

Flere hundre demonstranter hadde lørdag møtt opp utenfør landsmøtet i Folkets Hus i Oslo, for å kreve at områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja skal holdes fri for petroleumsvirksomhet.

Natur og Ungdom demonstrerte lørdag utenfor Aps landsmøte. Foto: Maria Birkeland Olerud / Natur og Ungdom

På tross av dagens beslutning, tror leder Ingrid Skjoldvær i Natur og Ungdom at oljeutredningen ikke kommer til å skje.

– Den folkelige motstanden mot oljeboring har aldri vært sterkere, verken i folket som helhet, eller i Arbeiderpartiet. Uansett hvor Støre snur seg, sier alle samarbeidspartier nei til oljevirksomhet i dette området. Vi kommer til å vinne nok en gang, sier Skjoldvær.

– Ikke fornøyd

Ingen kommuner i Lofoten har sagt ja til konsekvensutredningen. Både Moskenes, Flakstad, Røst, Værøy, Vestvågøy og Vågan har kommunestyrevedtak som sier nei.

– Vi er ikke fornøyde. Det sier seg selv. Vi skulle jo ønske at man hadde et tydelig vedtak der man prioriterte fiskeressursene i de viktigste gyteområdene vi har, sier gruppleder Lena Hamnes i Vågan Ap, til NRK.

Hun er ikke overrasket over beslutningen, ettersom det også på årsmøtet til Nordland Arbeiderparti i forrige måned ble enighet om å gå inn for oljeutredningen.

– Vi hadde jo håpet at man kunne samlet seg om et tydelig standpunkt mot konsekvensutredning. Det har hele tiden vært vårt mål, sier hun.

Langvarig strid

Det har lenge vært strid om mulig framtidig oljevirksomhet utenfor kysten av Nordland og Troms. Fremskrittspartiet og Høyre sier ja, mens Senterpartiet SV, Venstre, Kristelig Folkepartiet og Miljøpartiet sier nei.

Striden har splittet Arbeiderpartiet, ikke bare sentralt men også i nord. Mens fylkeslagene i Troms og Finnmark tidligere har sagt nei til konsekvensutredning, sa Nordland ja. Alle de tre fylkeslagene har imidlertid nå godtatt kompromissforslaget.