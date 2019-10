Debatten om en Nord-Norgebanen fikk nytt liv tidligere i år, da Jernbanedirektoratet la fram sin egen utredning om prosjektet.

Den viste at en forlenging av Nordlandsbanen nordover fra Narvik til Tromsø kan koste opp mot 130 milliarder kroner.

ARKITEKTEN: Tor O. Austigard mener reisetiden mellom Tromsø og Stavanger kan komme ned i fire timer. Foto: Privat

Men det blir trolig bare småpenger mot planene arkitekt Tor O. Austigard presenterer i en kronikk.

Nemlig et lyntog som binder samme de store byene langs Kyst-Norge:

– Hadde et slikt lyntog gått fra Stavanger til Tromsø, cirka 1500 kilometer, ville det ha samlet to millioner innbyggere, erstattet over 20 norske flyplasser og samlet Kyst-Norge som en reell motvekt til Oslo.

Mener det er realistisk

For Austigård handler det om å gi Oslo konkurranse og gjøre Kyst-Norge attraktivt å bo og jobbe i. Han mener en av nøklene er at forbindelsen langs kystebyene styrkes kraftig.

– For å skape en konkurrent til Oslo må man gjøre noe drastisk. Norge har vært en kystnasjon og det er veldig dumt hvis alle bare skal bo i en storby på Østlandet.

Foto: Finn kart / Tor O. Austigard

– Jeg synes det er rart at en så stor andel av befolkningen i Norge bare står og ser på at Oslo blir større og større og at det ikke tas noen grep.

Han er ikke i tvil om at kostnadene vil bli veldig store. Kanskje flere statsbudsjett.

Likevel mener han ideen er realistisk og at det handler om politisk vilje.

– Det blir sagt at Bergensbanen kostet et statsbudsjett i sin tid og det er et eksempel på at det er brukt penger på noe som var riktig.

– Intercity-triangelet på Østlandet er også et valg som er tatt, som koster vanvittig mye penger og som det har vært politisk vilje til å få gjennom.

Transportforsker: – Luftslott

Utspillet er blitt møtt med blandede reaksjoner.

Mange trekker fram prisen, noen peker på inngrepene som må gjøres i naturen, mens andre mener det er bedre å satse på elfly.

En som mener planene bør holdes på tankestadiet er transportforsker Gisle Solvoll ved Nord universitet.

– Det vil gå på bekostning av veldig mange andre ting. Ikke bare samferdselsprosjekter, men også helse, utdanning og andre poster, sier forskeren, som omtaler det hele som et luftslott.

Han tviler også på om det hele er mulig å gjennomføre rent teknisk.

– Selv fergefri E39 er vanskelig nok å få til. En jernbanelinje vil kreve enda mer.

Også i posisjonen på Stortinget er man lunkne. Stortingsrepresentant Dagfinn Olsen (Frp) kaller det et «drømmeprosjekt».

POLITIKEREN: Dagfinn Olsen kaller tanken om lyntog et drømmeprosjekt.

– Norge har lavere gjennomsnittshastighet på jernbane enn mange andre land i Europa. Det første vi bør gjøre før noe annet, er å få opp hastigheta på eksisterende jernbane før vi snakker om noe annet.

– Ser vi på Nord-Norgebanen er jeg for så vidt ikke negativ til det, men da må finansieringa skje utenfor det ordinære samferdelsbudsjettet.

– Har Austigard et poeng med at man trenger en reell motvekt til Oslo?

– Vi må slutte å snakke om motvekt til det ene og det andre. Vi kan ikke se på Oslo som en konkurrent. Vi må kunne samarbeide om de tingene vi skal samarbeide om.