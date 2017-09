Vil involvere kontrollutvalget

Bodø Arbeiderparti forventer at kontrolluvalget blir involvert etter at NRK avslørte at en rekke dokumenter med sensitive personopplysninger fra Bodø kommune har ligget åpent og søkbart ute på nett. – Vi forventer at dette blir ryddet opp i umiddelbart og at årsaken til sikkerhetsbruddet blir avdekt, sier Morten Melå i Bodø Ap.