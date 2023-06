Nylig skrev NRK at det er ulike øvre aldersgrenser når en student kan reise med studentrabatt i fylkene.

For eksempel kan ikke 30-åringen Julie i Nordland reise med studentrabatt, mens det er fullt mulig i Agder.

Dette vil Miljøpartiet De Grønne (MDG) ha en endring på, ifølge partileder, Arild Hermstad.

– Vi vet at mange studenter sliter med å betale regningene sine nå. Rabatten burde være et tilbud som gjelder alle studenter. Og i hvert fall når en tredjedel av studentene er over 30 år.

– Det er urettferdig at det er ulik aldersgrense fra fylke til fylke. Vi mener regjeringen burde prioritere dette, sier partilederen.

Øvre aldersgrense på studentperiodebillettene i fylkene Fylke/ Kollektivselskap Øvre aldersgrense Tidligere Finnmark / Snelandia 30 (ung voksen) Tidligere Troms / Troms fylkestrafikk 30 (ung voksen) Nordland / Reis 30 Trøndelag / AtB 35 Møre og Romsdal / Fram 30 Vestland / Skyss 30 Rogaland / Kolumbus 32 Agder / Agder kollektivtrafikk Ingen aldersgrense Vestfold og Telemark / Vestfold kollektivtrafikk Ingen aldersgrense Tidligere Buskerud / Brakar 30 Tidligere Akershus / Ruter 30 Oslo / Ruter 30 Tidligere Østfold / Østfold kolletivtrafikk 30 Innlandet / Innlandstrafikk 30 (ung voksen)

I dag gir staten støtte til fylkeskommunene, som skal gi 40 prosent rabatt på periodekort for studenter under 30 år. Fylkene står fritt til å utvide dette tilbudet.

At MDG nå ønsker å heve aldersgrensen syns Julie Trulsvik Rasmussen er helt topp.

- Det er veldig bra og viktig. Det er jo ikke bare økonomien til studentene det er snakk om, men også bra for miljøet at flere tar kollektivtransport. Det burde være rom for at man får de samme tilbudene som fulltidsstudent, uansett hvor gammel man er.

Julie Trulsvik Rasmussen er glad for at MDG tar opp kampen for studentbillettene. Foto: Henning Winnem Sørelv / NRK

Er god nok

MDG har foreslått for samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) å øke denne støtten til å gjelde studenter opp til 40 år i første omgang.

– Men i prinsippet burde rabatten gjelde alle studenter, sier han.

Partileder Arild Hermstad (MDG) forteller at de vil øke aldersgrensen til studentene. Foto: Gerd Johanne Braadland / NRK

Samferdselsministeren sier så lenge fylkene selv har ansvaret for både takster, aldersgrenser og rabatt vil det være forskjeller.

– Jeg mener dagens ordning er god nok, blant annet fordi den gir rom for fylkene og togselskapene til å etablere bedre ordninger. Vi har foreløpig ikke planer om å endre aldersgrensen, skriver han.

– Tar ikke problemstillingen på alvor

Hermstad er ikke fornøyd med svaret til ministeren, og mener regjeringen ikke tar problemstillingen på alvor.

– Dessverre ser vi nok en gang at regjeringen ikke tar på alvor at mange i Norge sliter med høye regninger, og at kollektivprisen er ekstremdyr mange steder.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård mener dagens ordning er god nok. Foto: Tom Balgaard / NRK

Samferdselsministeren har ikke hatt anledning til å stille til intervju om saken, men statssekretær Cecilie Kroglund Knibe (Ap) forsvarer dagens ordning.

– Vi mener at vi bruker ganske mye penger på kollektivtilbud, som treffer bra. Dagens tilbud dekker de fleste reisende innenfor denne ordningen.

– I tillegg ligger det mulighet for regioner med ulike utfordringer og behov så har de mulighet til forbedringer og særskilte satsinger, sier hun.

Treffer behovene

Knibe legger til at det blir et lokaldemokrati når fylkene bestemmer selv, og at de kjenner områdene sine best.

– At det er ulikt i fylkene er en naturlig årsak av ansvarsfordelingen og organiseringen av kollektivsektoren i Norge, og at det er fylkeskommunen som styrer kollektivtrafikken.

Knibe utdyper videre at studenter reiser mest med kollektivt innenfor eget fylke, og at de fleste fylkeskryssende reiser skjer mellom Viken og Oslo.

– Der har kollektivselskapet Ruter ansvar, og har samme takst, informerer hun.

– Da mener vi at de store pengene treffer der det største behovet ligger.

Cecilie Kroglund Knibe i samferdselsdepartementet synes det er bra at fylkene bestemmer selv. Foto: Kai Stokkeland

Hermstad sier han er tilhenger av at fylkene skal ha siste ord, ha ansvar for kollektivtrafikken og kan ha egne tilbud. Men mener at staten burde hjelpe fylkene med å gi bedre tilbud til kollektivtrafikken.

– Kollektivtilbudet er ikke godt nok og veldig dyrt flere steder.

– Da kan statens økonomiske muskler sørge at det er samordning på tvers av fylkene og det bør de kunne gjøre samtidig som man beholder det lokale selvstyre, sier han.