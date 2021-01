31. desember sendte helsemyndighetene ut en anbefaling om at alle grensekommuner etablerer en egen teststasjon på grenseovergangene.

Kommunene fikk bare tolv dager på seg, og flere har uttrykt at det har vært krevende å løse dette på så kort tid.

Når fristen går ut i dag har både Narvik og Saltdal kommune klar hver sin teststasjon.

I Rana har kommunen fortsatt ingen teststasjon på plass ved grensen.

Ønsker å bruke helsepersonell der de trengs mest

I Rana har kommunen i stede etablert et testsenter i byen, og ikke ved grenseovergangen på Umbukta, slik som helsemyndighetene har etterspurt.

Senteret var klart allerede 2. januar.

Kommuneoverlege Frode Berg forteller at det krever store ressurser å opprette et senter på grensen.

– Det vil være utrolig ressurskrevende å få på plass. Vi har regnet ut at vi vil trenge 14 fulle årsverk for å bemanne en slik testklinikk gjennom hele uka, og døgnet rundt på grensa.

– Med tanke på at vi tester under ti personer hver dag, så synes jeg det er vanvittig sløsing med helsepersonelle ressurser, sier Berg.

Berg og Rana kommune mener at testsenteret i byen, hvor helsepersonell kan drive testing, vaksinering, smittesporing, og ellers andre kommunale helsetjenester blir den beste løsningen for dem.

– Vi ønsker å bruke dem der de trengs mest. Jeg tenker at det må være en bedre løsning i stede for at de skal stå oppe på grensen og bare trø. Det er jo nesten ikke folk som skal testes der oppe.

Mener de løser det på en god måte

I dag løser kommunen det med at vakter på grensen melder ifra til kommunen om hvem som krysser grensen, og som skal testes.

Helsemyndighetene krever at testen gjennomføres i løpet av 24 timer etter at personen har krysset grensen.

– For vår del har ikke dette vært noe problem, og vi har sørget for at de har kommet til vår testklinikk, og vi har testet alle som har krysset grensen og som har testplikt.

Berg understreker at det er enkeltpersonene som krysser grensen som selv har ansvar for at de testes, og at ansvaret ikke ligger hos kommunen.

Kommuneoverlege i Rana, Frode Berg mener en teststasjon på grenseovergangen blir ugunstig for kommunen og deres helsepersonell. Foto: Frank Nygård / NRK

Tolker anbefalingene ulikt

I et brev sendt fra Helsedepartementet til kommunene 7. januar står det at Helsedirektoratet anbefaler at den pliktige testingen fortrinnsvis gjennomføres ved grensepasseringen.

«De reisende kan derfor velge å reise videre til oppholdskommunen uten å teste seg ved grensestasjonen.» heter det i brevet sendt fra Helsedepartementet.

Statsforvalter Tom Cato Karlsen sier at det rent juridisk er rom for at kommunene derfor har tolket dette ulikt.

Statsforvalter Tom Cato Karlsen sier at de har meldt inn at Rana ikke har etablert egen teststasjon ved grenseovergangen. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Han mener likevel at ønsket om testing på grensene har vært uttrykt som en klar forventning, og peker på at de andre kommunene i fylket har fulgt dette.

– Det har vært tydelig i alle beskrivelsene, også det som har vært sagt muntlig. Men ordlyden i selve dokumentet som sier noe om teststasjonene er strengt tatt at en bør, sier statsforvalteren.

Statsforvalteren i Nordland har meldt inn til helsemyndighetene at Rana ikke har opprettet egen teststasjon på grensen. Karlsen sier at det nå blir opp til myndighetene å vurdere om det skal godkjennes, eller gjøres andre tiltak.

Har krevd mye jobb

Det har kostet men på grenseovergangen i Junkerdal er den midlertidige teststasjonen klar. Akkurat slik som myndighetene har forespurt.

– Det er klart at dette har vært en stor oppgave for en liten kommune å iverksette. Vi har ikke store reserver av helsepersonell å ta av. Samtidig har vi tenkt at dette er et samfunnsoppdrag, sier kommuneoverlege i Saltdal, Kjell Gunnar Skodvin.

Ifølge Skodvin har kommunen jobbet hardt for å få dette i land. Allerede fredag forrige uke var teststasjonen, som befinner seg i en garasje eid av tolletaten, klar.

– Vi har ikke alt på stell, for eksempel med internett eller telefon slik at dette glir greit. Forhåpentligvis er det på plass i løpet av få dager.

Vil vurdere å gjøre det samme som Rana

Kommuneoverlegen i Saltdal synes det er interessant at Rana kommune har valgt en annen løsning.

– Slik vi tolket brevet fra helsemyndighetene så var det en klar forventning om at testingen skulle skje ved grensen. Men dersom det er åpning for at man kan ha teststed en annen plass, så ville det vært mye enklere for oss å drifte.

Ved hjelp av en bobil og en garasje har Saltdal kommune teststasjonen klart. Men det er krevende og under dårlige forhold, forteller Skodvin.

Nå vil han følge med på hvordan dette løses videre i Rana.

– Blir det åpning for at en kan drive et annet sted så vil vi gjerne tenke over saken vi og.