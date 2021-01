Vil ikke anke dommen

Statsadvokat Thor-Erik Høiskar vil ikke anke dommen fra Vesterålen tingrett der en mann ble frikjent for å ha forlatt 23 år gamle Truls Henrik Johansen i hjelpeløs tilstand på havet i juni 2018. – Dommen var grundig og godt begrunnet så vidt vi kan se. Vi tenker at resultatet ikke ville blitt annerledes i lagmannsretten og da en er det ikke grunnlag for å anke, sier Thor-Erik Høiskar til NRK i dag. Avdøde Truls Henrik Johansens far, Yngve Larsen, sier til NRK: – Jeg ønsker nå å legge dette bak meg. Jeg får aldri min sønn tilbake og det er min store sorg.