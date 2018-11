Vil ikke akseptere at «søringene» ødelegger Narviks VM-planer

Hafjell/Kvitfjell og Narvik ønsker begge å arrangere alpin-VM, men mandag innstilte Norges Skiforbund sin arbeidsgruppe Narvik som kandidat til å søke alpin-VM i 2027. Styret i Norges Skiforbund skal endelig avgjøre hvem som blir kandidat den 19. november.

Tidligere har de nasjonale anleggene Kvitfjell og Hafjell ment at de har hatt enerett på å søke om arrangementet her til lands.

Regjeringen ved tidligere kulturminister Linda Hofstad Helleland sendte et tydelig signal om at et sørnorsk monopol på alpin VM ikke var noe man ønsket.

– Vi kan ikke gi noen monopol på å søke om å avholde et stort idrettsarrangement. Den beste må vinne, sa Helleland til NRK tidligere.

– Kommer ikke til å hvile et minutt

Nå stiller et samlet politisk Nord-Norge seg bak nordlandsbyens VM-kandidatur for å sikre at de får gjennomføre det prestisjetunge rennet i 2027.

– Det er viktig å vise at vi ikke kommer til å hvile ett minutt denne uka, frem til skiforbundet skal ta sin avgjørelse på hvem de ønsker skal være søker. Prosjektet til VM i alpint i Narvik er det beste vi kan tilby verden, sier stortingsrepresentant Cecilie Myrseth fra Troms Arbeiderparti.

Stortingsrepresentant Cecilie Myrseth (Ap) sier de ikke kommer til å hvile før Norges Skiforbund har vedtatt Narvik som VM-kandidat. Foto: Pål Hansen / NRK

Samtlige nordnorske stortingsrepresentanter og ordførerne i de tre største byene og fylkesordførerne har undertegnet et brev som Myrseth har tatt initiativ til.

– Poenget med brevet er å vise at vi stiller oss bak innstillingen og at vi ikke vil akseptere noe annet. Vi kommer ikke til å sove i timen.

Solberg: – Narvik kan gi et spektakulært mesterskap

Statsminister Erna Solberg mener det politiske engasjementet bak saken er svært viktig for å jobbe frem mot avgjørelsen, likevel trekker hun frem at det er idretten og ikke minst den internasjonale idretten som til syvende og sist skal fatte en beslutning.

Statsminister Erna Solberg (H) mener Narvik kan gi et spektakulært mesterskap om det blir valgt. Foto: Remy Eilertsen / Agenda Nord-Norge

– Det er krevende for lokalsamfunnet å arrangere denne typen store mesterskap. Det blir et spektakulært VM med den utsikten man har i Narvik. Bare man får fint vær kommer et VM i Narvik til å bli fantastisk, sier statsministeren til NRK.

Arrangementet vil bære flere frukter for landsdelen ifølge politikerne. Fylkesrådsleder Tomas Norvoll omtaler VM i Narvik som en unik mulighet til å skape noe magisk.

– Derfor har både vi, Tromsø kommune og Narvik kommune sagt at vi skal være med å dra det lasset. Vi er bedt om å stille 40 millioner kroner til rådighet, det kommer vi til å gjøre. Fylket forplikter seg til å gjøre sin del, det skulle bare mangle, sier han.

Lunken reaksjon på Narvik-VM i sør

I sør har det naturligvis ikke vært jubel for at Skiforbundet innstiller Narvik som Norges kandidat for et alpint VM. Hafjell og Kvitfjell har begge tilgang på anlegg som allerede er rustet for internasjonale mesterskap, men ifølge Myrseth er tiden moden for å få bygget opp noe tilsvarende i nord.

– Frykter du at krefter i idretten i sør vil forsøke å torpedere dette?

– Jeg håper virkelig ikke det, men dette brevet er også et signal på at overhodet ikke er noe vi vil akseptere. Vi kommer til å følge nøye med denne uka, sier Myrseth.

Hafjell og Kvitfjell varsler at de vil jobbe mot endring

I Kvitfjell/Hafjell er de uenige med arbeidsgruppens konklusjoner.

– Vi synes at skiforbundet burde vektlagt gjennomføringsevnen og fundamentet i vår søknad som mer fullstendig enn det Narvik har lagt frem, sier Odd Stensrud i Alpinco AS, som står bak Lillehammersøknaden til Kvitfjell/Hafjell.

– Så ser vi at skiforbundet mener at Narvik har en bra finansieringsplan, og det er naturlig for oss å se nærmere på dette, i tillegg til det som er kommet frem knyttet til vær og lengde på dag, sier han.

Lillehammer-delegasjonen varsler at de kommer til å gå rapporten fra skiforbundet etter i sømmene og at de vil jobbe mot skistyret for en annen beslutning enn det arbeidsutvalget innstilte på.