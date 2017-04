Vil ha varsel om skred

Midtre Hålogaland politidistrikt minner om at det er stor snøskredfare i distriktet, spesielt i Sør-Troms og Ofoten, her er det faregrad 4. Politiet ber om at dersom du/dere utløser skred, meld fra om dette på tlf 02800 selv om det har gått fint med deg/dere.