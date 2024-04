Vil ha støytiltak ved Harstad/Narvik lufthavn

Flyplassutvalget for Harstad/Narvik lufthavn Evenes vil ha robuste støytiltak ved flyplassen etter re-etableringen av Evenes flystasjon.

De skriver i en pressemelding at det er en risiko for hørselskader fra operasjoner med Forsvarets kampfly F-35.

– Utfordringene med denne støyen er et resultat av Forsvarets operasjoner på Evenes, og det er viktig at dette ikke påvirker verken sikkerheten eller passasjeropplevelsen for øvrig på flyplassen i vesentlig grad, står det i meldingen.

Komiteen oppfordrer derfor Forsvarsdepartementet og Samferdselsdepartementet om snarest å sikre robuste løsninger for støyskjerming av passasjerer, ansatte og besøkende ved flyplassen.

Flyplassutvalget er et samarbeidsorgan med flere kommuner i Vesterålen, Narvik og Harstad-regionen.