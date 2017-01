Vil ha småbarnsfar i fengsel: – Han har opptrådt grovt uaktsomt

– Påtalemyndigheten mener tiltalte har opptrådt grovt uaktsomt, sa aktor Anders Jæger i sin sluttprosedyre i Ofoten tingrett i dag.

Seks leiligheter ble totalskadd i brannen som oppsto i rekkehuskomplekset i Narvik natt til 30. oktober 2015. Mannen i 20-årene mistet også sitt eget hjem i den kraftige brannen.

Etterforskningen viste at tørrkoking var årsaken til brannen og at den raskt spredte seg til naboleilighetene. Tirsdag møtte småbarnsfaren i retten, tiltalt for å ha opptrådt grovt uaktsomt da han sovnet mens han varmet opp tåteflasker til desinfisering.

– Han kunne ha passet på kasserollen

Aktor Jæger la ned påstanden om ti måneders fengsel, hvor seks måneder blir gjort betinget. Han fremmet også krav om erstatning på tilsamen 34.406 kroner.

– Retten må legge til grunn at han kom sent hjem, og var trøtt. Han satte flasker til kok og sovnet av, og det er årsaken til brannen. Han har ikke gjort noe for å forsikre seg om at det ikke oppsto brann, han kunne latt være å sette kasserollen på kok, eller passet på kasserollen, sa Jæger i retten.

I formildende retningen trekker aktor frem at tiltalte ringte brannvesenet og fikk varslet alle naboene etter at brannen brøt ut.

Forsvarer: – Han la seg ikke ned for å sove

Forsvarer Geir Olav Pedersen la på sin side ned påstand om at hans klient måtte frifinnes eller anses på mildeste måte.

– Den vanligste årsaken til tørrkoking er at noen kommer fulle hjem og setter på mat. Her står vi overfor en familiefar som kommer hjem og skal koke flasker til sitt barn, sa han i retten.

– Det er ikke ført tilstrekkelige bevis for at han var så trøtt at han måtte regne med å sovne, det er ikke noe klanderverdig ved den handlingen. Han satte seg i sofaen og sovnet, da han våknet satt han fremdeles, altså han har ikke lagt seg ned for å sove, fortsatte Pedersen, og understrekte at han mente handlingen ikke var uaktsom.

– Hvor langt skal tiltalte være ansvarlig for at brannen utviklet som den gjorde? Han kunne ikke forutse eller være ansvarlig for at brannen utviklet seg som den gjorde.

Tiltalte: – Føles ikke bra

Totalt ble seks leiligheter totalskadd, femti personer evakuert og verdier for 13 millioner kroner gikk tapt under brannen. Ingen ble alvorlig skadd, men seks familier ble husløse.

I retten i går forklarte mannen at tiden etter brannen har vært tung.

– Det å få skylden for å ha ødelagt minner og eiendeler til andre, har vært ganske forferdelig. Jeg har opplevd å stå på butikken og bli kalt idiot. Det føles ikke noe bra.

I retten fikk han spørsmål om hva han tenker om at han kan havne i fengsel.

– Det føles ikke noe bra. Jeg har to barn og jeg ønsker å kunne være der for dem.