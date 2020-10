Vil løfte frem alle som kjempet for Norge under krigen: – Viktig norsk historie

Norge har i dag ikke noe register over hvem som deltok i slaget om Narvik, og heller ikke de andre kampene i Norge i 1940.

Det betyr at om du lurer på om din far, bestefar eller oldefar deltok i slagene, kan du ikke søke det opp.

– Mange av dem som deltok ville ikke snakke om det. De snakket veldig lite om det, så folk sitter igjen nå og lurer på hva de egentlig var med på. Vi vet at dette kunne blitt veldig god formidling, sier direktør Eystein Markusson ved Narviksenteret til NRK.

Eystein Markusson er direktør for Narvikmuseet og vil ha på plass et slikt register. Foto: Guri Hjeltnes

Museet Narviksenteret er bygd opp rundt Kampen om Narvik.

Nå ønsker de å lage et register med oversikt over hvem som bidro i kampene på norsk side under krigen, på samme måte som det digitale fangearkivet og krigsseilerregisteret.

– Heder til dem som kjempet for landet

Markusson forteller om folk som gjerne har ryddet etter en gammel bestefar eller onkel og har funnet en deltakermedalje på loftet og blir nysgjerrige.

– Vi mottar henvendelser fra folk ukentlig, gjerne etterkommere etter de soldatene som deltok i kampene om Narvik. Totalt snakker vi om 10.500 i nord tilknyttet narvikområdet. Anslagene i Norge er på 25.000 soldater.

Museet har bedt om 2,2 millioner for å starte arbeidet med registeret, og en budsjettøkning på 2,6 millioner i året for å holde det i gang.

Men det lå ikke noen penger til dem i årets statsbudsjett. Det gjorde det heller ikke i fjor.

Museumsdirektøren mener dette er viktig norsk historie.

– Men det er også en heder til dem som kjempet for landet da det ble krevd av dem. Dette var i stor grad unge menn fra vanlige kår, som ikke får navnet sitt i historiebøkene. Da kan dette være med på å løfte dem frem, sier han.

SKAM-Eskild må snakke nordnorsk som hovedrollen i «Kampen om Narvik» Du trenger javascript for å se video.

Vil ha det på plass til filmpremiere

Stortingsrepresentant Åsunn Lyngedal (Ap) fra Narvik. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

– Jeg trodde faktisk vi hadde oversikt over alle de som deltok i disse kampene, og så viser det seg at vi ikke vet hvem som kjempet rundt Narvik eller resten av landet i 1940, sier stortingsrepresentant Åsunn Lyngedal (Ap).

Hun mener dette er en viktig jobb – som burde ha vært gjort. Tidligere denne måneden stilte hun spørsmål i Stortingets spørretime om saken.

Lyngedal (Ap) stiller spørsmål om Narviksenteret i Stortingets spørretime til kunnskapsminister Guri Melby (V). Du trenger javascript for å se video. Lyngedal (Ap) stiller spørsmål om Narviksenteret i Stortingets spørretime til kunnskapsminister Guri Melby (V).

Når filmen «Kampen om Narvik, Hitlers første nederlag» kommer neste år, mener Lyngedal det vil skape stor interesse for temaet. Hun mener man derfor bør time det med filmpremieren.

– Når filmen kommer, tror jeg veldig mange vil tenke seg å slå opp i et slikt deltakerregister og se «var min pappa med på dette, var min bestefar med?». Jeg tenker at vi bør ha på plass et deltakerregister når det er premiere på denne filmen.

Kunnskapsminister Guri Melby (V) sier som svar på spørsmålet fra Lyngedal at dette er første gang hun hører om prosjektet.

Se hele svaret i videoen over.

– Det høres definitivt spennende og interessant ut, og jeg regner med at representanten kan finne en god måte å orientere både statsråden og departementet grundigere om det. Det er definitivt noe som kan vurderes, sier Melby.