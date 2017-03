Vil ha psykolog i alle kommuner

Regjeringen vil lovfeste et krav om at alle norske kommuner skal ha psykolog fra 2020. – Vi er overbevist om at hvis det er psykologer i kommunene, så vil folk få raskere og bedre hjelp, og vil kunne løse ting på et tidligere tidspunkt, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) til TV 2.