NHO Luftfart er kjent med at det pågår et planarbeid for en ny storflyplass i Mo i Rana. Så vidt vi forstår har Polarsirkelen Lufthavutvikling (PLU) iverksatt en anbudsprosess om bygging av ny lufthavn, til tross for at staten iht siste NTP først etter 2024 vil bidra med midler til prosjektet. Slik vi forstår det er heller ikke ordinære statlige kvalitetssikringsprosesser av prosjektet fullført, samt at bransjen ikke kjenner til hvilke statsstøtterettslige avklaringer som foreligger om mulige offentlige bevilgninger til prosjektet, jf føringer i NTP. Vi stusser over denne fremgangsmåten, og at man eventuelt vil inngå avtale om utbygging av lufthavnen før en ordinær plan- og kvalitetssikringsprosess er sluttført og behandlet.

Vi er også kjent med at Avinor nå har lagt frem en utredning om ulike lufthavnprosjekter i Lofoten, Ofoten og Vesterålen, og der redegjør for mulige nye teknologier for inn- og utflyging fra lufthavner. Slik vi forstår dette kan slike nye innflygningsteknologier (Performanced Based Navigation) gi betydelige økte muligheter for å realisere lufthavnprosjekter som tidligere ble forkastet pga utfordrende terreng- og værforhold. Det sies blant annet i rapportens pkt 5.1.2 at …..satellittbasert navigasjon gjør det mulig å lage kurvede innflygninger der dette er hensiktsmessig. Dette gjør det mulig å lage kortere og mer effektive fly traséer og redusere drivstofforbruk/klimagassutslipp. En annen effekt er at innflyvingstraseer kan lages slik at de reduserer effekten av hindringene som påvirker minstehøydene og det forbedrer den værmessige tilgjengeligheten. Teknologien blir stadig mer nøyaktig og med det forbedres de operative forutsetningene, spesielt i områder hvor det er høyt terreng i nærheten av flyplassen. Det sies videre i rapporten at slike nye prosedyrer ennå ikke er godkjent, men at dette forventes å skje i nær fremtid.

Avinor har tidligere gjennomført mulighetsstudier for en felles flyplass på Helgeland, med flere lokaliteter som ligger hensiktsmessig i forhold til både Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen. Mulige plasseringer av en lufthavn har imidlertid blitt lagt til side som følge av regularitetsvurderinger pga utfordrende vær- og terrengmessige forhold, basert på dagjeldende innflygningsteknologi. Flere av de aktuelle lokaliseringene ville gjort det mulig å erstatte eksisterende nærliggende kortbaneplasser med en ny lufthavn med et samlet sterkere trafikkgrunnlag og potensiale for å utvikle et vesentlig bedre flytransporttilbud for hele regionen. Disse løsningene vil gi en mer effektiv lufthavnstruktur, en forsterket driftsøkonomi for Avinor og en bedret samfunnsøkonomi.



Selv om utbyggings- og driftsmodell for en ny lufthavn ved Mo i Rana ennå ikke er formelt avklart, legger likevel NHO Luftfart til grunn at ny storflyplass på Helgeland vil måtte innpasses innenfor Avinors virksomhet og økonomiske rammer. Bygging av ny lufthavn i Mo i Rana vil bety behov for økte luftfartsavgifter for å dekke driftsunderskudd og økt kapitalavkastning. Med bakgrunn i den spesielle planprosessen anmoder vi Avinor om oppdatert informasjon om planarbeidet og status i arbeidet sett fra Avinors side.

Dernest ber vi om tilbakemelding fra Avinor om nye satellittbaserte navigasjonsløsninger, slik det er redegjort for i utredningsarbeidet om nye lufthavnløsninger i Lofoten/Vesterålen, kan være anvendbare for noen av de lokalitetene på Helgeland som Avinor tidligere har vurdert som erstatning for dagens kortbaneplasser i regionen.

