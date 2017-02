Vil ha kontanter tilbake på buss

Nordland FRP vil ha kontanter tilbake som betalingsmiddel på bussene i Bodø. I desember ble kontanter fjernet fra bybussene, til fordel for en app og kortautomat. I ei pressemelding skriv Frp at eldre mennesker er den gruppen som blir rammet hardest av kontantfri buss, og at noen ikke får tatt bussen på grunn av ordningen.