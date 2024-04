Vil ha Ibux ut av butikkene: – Fordelen nå er at det er billigere og stenger senere

– Selv om fordelen med å handle på apoteket er kunnskapen de har der, er det billigere på matbutikken. I tillegg har de lengre åpningstider.

Det sier 25 år gamle Emilie Magnusdal. Hun foretrekker ibux foran Paracet, fordi hun forbinder sistnevnte med et høyere inntak, noe som kan virke skremmende.

I dag kan man kjøpe det smertestillende legemiddelet ibuprofen, uten resept, i de aller fleste dagligvarebutikker i Norge.

Det er fordi legemiddelet står på LUA-listen.

Det er en ordning som skal sikre bedre tilgjengelighet og gi priskonkurranse mellom apotek og andre utsalgssteder.

Men det vil nå flere medisinske foreninger ha en slutt på.

Det vil også gå ut over 18 år gamle Marie Hansen. Hun anslår at hun kjøper ibux minst én gang i måneden.

– For min del gjør ikke Paracet jobben like bra. Hvis jeg ikke får tak i ibux på en helligdag ender jeg kanskje opp med å ta flere Paracet i stedet for ibux.

Marie Hansen bruker mest ibux, og tror tilgangen vil bli vanskeligere med å ta det ut av butikk. Foto: Vetle Mathiesen Knutsen / NRK

Vil ha slutt på salg i butikk

– Hovedgrunnen til det er at vi ikke tror folk flest har et bevisst forhold til forskjellen på ibuprofen og paracetamol.

Det sier Marte Kvittum Tangen om legemiddelet ibuprofen.

Hun er leder i Norsk forening for allmennmedisin (NFA).

Sammen med Norges Farmaceutiske Forening og Den norske tannlegeforening vil NFA ha ibuprofen ut av butikker, bensinstasjoner og kiosker.

De vil at det reseptfrie produktet kun skal selges over disk på apotekene.

Det var Dagens Medisin som først omtalte saken.

Marte Kvittum Tangen er leder i Norsk forening for allmennmedisin (NFA) Foto: Thomas Eckhoff / Den norske legeforening

Virkestoffet ibuprofen selges under flere ulike produktnavn, som for eksempel Ibux.

Det er Direktoratet for medisinske produkter (tidligere Statens legemiddelverk) som bestemmer hvilke stoffer som skal stå på den såkalte LUA-listen.

De tre foreningene mener at altfor mange bruker ibuprofen, når de heller burde brukt paracetamol – som ofte selges under produktnavn som Paracet, Panodil og Pinex.

«Paracet og Ibux blir av folk ofte sidestilt og få er klar over at både interaksjonsrisiko og forekomst av bivirkninger er betydelig høyere for ibuprofen enn for paracetamol». Brev til Direktoratet for medisinske produkter fra NFF, DNT og NFA

Ifølge Helsenorge.no er paracetamol anbefalt som førstevalg hvis du trenger smertestillende.

Paracetamol gir få bivirkninger og kan kombineres med de fleste andre medisiner.

Ibux er et populært smertestillende i Norge, og kan i dag kjøpes i butikker, kiosker og på bensinstasjoner. Det vil flere medisinske foreninger begrense til apotekutsalg. Foto: Vetle Knutsen / NRK

– Gir flere bivirkninger

Ibuprofen er smertestillende av typen NSAIDs.

Det har god smertestillende effekt, men gir oftere bivirkninger enn paracetamol og kan være skadelig i kombinasjon med en rekke andre medisiner.

De tre foreningene konkluderer med at altfor mange bruker ibuprofen, når de heller burde brukt paracetamol.

Paracetamol anbefales som førstevalg når det gjelder smertestillende av Helsenorge.no. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Når Ibuprofen selges i butikk, er det ikke lov å gi veiledning om forskjellene. Vi vet at Ibuprofen har mange flere bivirkninger, og at paracetamol er et bedre egnet smertestillende for de aller fleste i befolkningen.

Bivirkningene hun snakker om er blant annet:

Interaksjoner, altså hvordan ibuprofen virker sammen med andre medisiner.

det er mer skadelig for nyrene

det kan gi økt blødningstendens

man kan få vedlikeholdshodepine hvis man bruker det hyppig – altså at man kan få hodepine dersom man ikke bruker ibuprofen.

Kan ramme små steder og kvinner med menssmerter

Men det er ikke sånn at ibuprofen er mer avhengighetsskapende enn paracetamol, sier Kvittum Tangen.

– Det er ikke avhengighetsskapende, men det kan gi reaksjoner hvis man slutter å ta det etter å ha tatt det i en lang periode.

– Hvorfor bruker så mange likevel ibuprofen?

– Jeg tror det er sånn fordi folk ikke tenker over det. Folk tenker at smertestillende er smertestillende, og så har man ikke bevisst forhold til at det er forskjell på virkestoffene. Det er litt tilfeldig hva man kjøper, man tar bare den pakningen man har pleid å kjøpe.

De tre foreningene mener flere hadde hatt godt av faglig veiledning når de kjøper ibuprofen, som for eksempel fra farmasøyter på apotek. Foto: Håvard Blekastad Almås / NRK

Men hva så med de mange små stedene i Norge som ikke har apotek?

– Det er et argument som jeg har stor forståelse for, sier hun og fortsetter:

– Men samtidig mener jeg at dersom du har et så stort behov for ibuprofen, så bør en lege vurdere det. Man kan også få ibuprofen på resept og i større pakninger.

Hun nevner også at for kvinner med menstruasjonssmerter så virker ofte ibuprofen bedre enn Paracetamol, og at dersom tablettene fjernes fra butikk kan det bli dårligere tilgjengelighet.

– Men da vil jeg svare at man kan ha nytte av kontakt med en lege for å vurdere om det er andre tiltak enn ibuprofen for å hjelpe på de smertene.

Det er ulike typer smertestillende, med ulike virkestoffer, som kan kjøpes uten resept i Norge. Flere kan også kjøpes på andre steder enn apotek. Foto: Scanpix / SCANPIX

– Hva skal til for å nå fram?

– DMP må gi en vurdering av vårt faglige innspill, og så vil det bli en høringsrunde hvor alle kan få uttale seg. Så er det til slutt DMP som beslutter hvilke.

DMP: Vil vurdere saken på nytt

– Hensikten med å tillate salg av noen reseptfrie legemidler utenom apotek er bedre tilgjengelighet og økt priskonkurranse på reseptfrie legemidler.

Det sier seniorrådgiver Gunnar Fløan Rimul i Direktoratet for medisinske produkter (DMP).

Seniorrådgiver Gunnar Fløan Rimul i DMP. Foto: DMP

Salg av ibuprofen i dagligvarebutikker startet i 2004 etter at legemiddelet hadde vært tilgjengelig uten resept på apotek i mange år.

– DMP mente da at folk kunne bruke ibuprofen på riktig måte, uten å få veiledning i apoteket først.

DMP har nå mottatt brevet fra de tre foreningene, og sier de setter pris på det faglige engasjementet.

– Vi skal nå vurdere saken på nytt. Vi vil veie fordelene ved salg av ibuprofen i dagligvaren, først og fremst tilgjengelighet, mot risikoen for feilbruk og bivirkninger.

Dersom DMP foreslår å gjøre endringer i listen over legemidler som kan selges utenom apotek vil forslaget bli sendt ut på høring i løpet av juni, med en endelig beslutning i løpet av høsten.