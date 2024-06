Vil ha hele Nordland med på å felle fredet ørn

Havørn er totalfredet i Norge, og det foregår ikke noen form for jakt på rovfuglen. Det vil Senterpartiet i Nordland ha en slutt på.

Senterpartiet vil ha hele Nordland fylke med på å få felle fredet hav- og kongeørn, skriver Nationen.

– Nyfødte lam og reinkalver drepes. Store mengder sjøfugl tas av dage. Vi har nådd grensen for lenge siden! Nå er det på høy tid å få fjernet trusselen og ta ut langt flere ørner, sier gruppeleder for Senterpartiet i Nordland fylkesting, Kim Haugan Schei, i en pressemelding.

Nå ber han og Senterpartiet hele Nordland fylke om å gå sammen i et brev til Stortinget for å åpne for felling av hav- og kongeørn, som har vært fredet siden 1968. I 2013 ble den totale bestanden anslått å ligge mellom 4000 og 5800 hekkende par, ifølge Schei.

– Dette er elleve år gamle tall. Desperate bønder og reindriftsutøvere forteller hver vår om en ørnebestand ute av kontroll. Mens nyfødte lam og kalver drepes kommer beitebrukere til kort i jobben for å beskytte dyrene sine, sier Schei.

Tidligere landbruksminister og stortingsrepresentant for Senterpartiet, Sandra Borch, sa nylig til Nordlys at hun vil få på plass jakt på ørn.

– Per i dag er det dessverre ikke flertall på Stortinget for å se på det. Jeg mener det trengs, slik at man får skutt ørn som tar rein og husdyr. I dag risikerer du å bli satt i fengsel om du gjør det, selv i nødverge , sa hun.

