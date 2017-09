Vil ha dronesenter

Kommunestyret i Værøy har vedtatt å inngå en intensjonsavtale om etablering av dronesenter på Værøy. North-Norway Drone Centre AS ønsker å starte opp et senter på den nedlagte flyplassen på Nordland. –Et spennende og spenstig prosjekt som kan bli veldig bra for hele regionen vår, sier ordfører Dagfinn Arntsen.