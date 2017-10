Vil ha datalagring til nord

Fylkeskommunene i Nord-Norge reagerer på at Statkraft ønsker å etablere et senter for datalagring i Sør-Norge. De nordnorske politikerne vil ha senteret til landsdelen. Nå krever vi et møte med Statkraft, sier fylkesråd for næring i Troms, Sigrid Ina Simonsen.