Vil godkjenne valget - tross påstander om manipulasjon

Valget i Evenes i Nordland gikk ikke helt som planlagt.

Først ble det kjent at det var oppdaget flere feil i valgresultatet. Valgstyret vedtok å telle stemmene på nytt.

Det endte med at valgstyret først ikke ville godkjenne kommunestyrevalget. Men så ombestemte ordføreren seg og ville godkjenne det likevel.

Tirsdag har kommunestyret hatt saken oppe til behandling.

Der kom det påstander om at valget var manipulert og at stemmesedler var tuklet med. Blant annet manglet det enkelte navn på stemmesedlene, hevdet Senterpartiets Birgitte Rørvik Bruun fra talerstolen.

– Ikke noe annet valg enn å godkjenne det

Høyres Jardar Jensen stemte for å godkjenne valget, da feilene er blitt rettet opp. Foto: Mathis Eira / NRK

Terje Bartholsen i Arbeiderpartiet ville ha en ekstern gransking av valget og Senterpartiets Skjalg Hemnes sa at han hadde grunn til å tro at valgresultatet ikke er riktig.

– Det har vært 26 avvik. I tillegg hører jeg om nye avvik nå i dag som ingen har meldt inn. Vi har stemmer som har vært i Bodø. Jeg har ikke tillit nok til å kunne å godkjenne valget, sa Hemnes.

Høyres Jardar Jensen, mente derimot at kommunestyret ikke hadde valg.

– Vi har ikke noe valg. Vi må godkjenne dette valget. Alle feilene er rettet.

Da kommunestyret stemte over om valget skulle underkjennes eller ikke, stemte altså flertall for å godta valgresultatet. Årsaken til at flertallet ikke ønsket å underkjenne valget, er fordi de mener feilene ikke har påvirket mandatfordelingen.

Kommunestyret i Evenes Slik fordeles de 17 plassene i kommune­styret mellom partiene: Overblikk Detaljert visning Grafikk som illustrerer kommunestyrets sammensetning med prikker. Hver prikk representerer en mandat. TVP AP H SP PARTI ENDRING TVP Evenes Tverrpolitiske Liste 5 5 mandater +5 Endring på +5 mandater AP Arbeiderpartiet 5 5 mandater +1 Endring på +1 mandater H Høyre 4 4 mandater −3 Endring på −3 mandater SP Senterpartiet 3 3 mandater 0 Endring på 0 mandater FRP Fremskrittspartiet 0 0 mandater −1 Endring på −1 mandater SV Sosialistisk Venstreparti 0 0 mandater −1 Endring på −1 mandater