Vil fortsatt legge ned flere skoler og barnehager i Bodø

Administrasjonen i Bodø kommune står fast på de foreslått kuttene innen skole og barnehage etter høringsrunden.

Det kommer fram i sakspapirer som er lagt ut i forbindelse med møte i Velferdsutvalget neste uke.

Der går det fram at både Østbyen skole og Alstad barneskole foreslås nedlagt.

Det foreslås samtidig uvanlige grep på to andre byskoler.

– Dagens barnehage- og skolestruktur er bygd for en annen tid med et langt høyere barne- og elevtall, sier kommunedirektør Kjell Hugvik i sitt saksframlegg.

Dette er forslagene om kutt i skolene:

Østbyen skole legges ned innen 1/8-26

Flytte ungdomstrinnet i Bodøsjøen til Alstad ungdomsskole innen 1/8-26

Flytte ungdomstrinnet i Saltstraumen til Tverlandet fra 1/8-24

Alstad barneskole legges ned innen 1/8-26

– Endret forslag innebærer at Bankgata og Aspåsen omgjøres til hhv. 6-10 skole 1-5 skole. Tiltaket er midlertidig inntil det er gjort endelige avklaringer for Saltvern knyttet til Fellesskapet (tilbud for elever med funksjonsnedsettelse, red.anm), elevtallsutviklingen og trafikale forhold, står det i saksframlegget.

Barnehage:

Gjæran barnehage avd. Messiosen legges ned innen 15/8-24

Bjerkenga Miljøbarnehage legges ned innen 14/8-25

Saltstraumen barnehage flyttes til skolen (oppvekstsenter) snarest mulig etter at ungdomstrinnet er flyttet

Rensåsen barnehage legges ned innen 14/8-25