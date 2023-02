Rødt tordner mot torskeoppdrett: – Som å gå med «ræva først inn i framtida»

Oppdrettsnæringen hevder at mange av problemene med forrige generasjons oppdrettstorsk, som i liten grad var domestisert, nå er sterkt redusert, og at miljøpåvirkningene knyttet til rømming og gyting i merd må vurderes ut fra dagens oppdrettstorsk. Det hevdes også at vekstfôret for torsk gir dårlig overlevelse av egg og yngel.

Det er imidlertid mangel på dokumentert kunnskap rundt disse endringene, noe som gjør vurderingen av påvirkninger fra dagens og morgendagens torskeoppdrett utfordrende.

Solid vitenskapelig dokumentasjon er helt avgjørende for risikovurderingen, og disse påstandene har dermed ikke blitt vektlagt i vår vurdering av sannsynligheter, men er synliggjort i vurderingen av kunnskapsstyrke.

Før denne kunnskapen er på plass, anbefales en betydelig mer forsiktig vekst enn det som ligger til grunn for denne risikovurderingen.

(Havforskningsinstituttet, 2022)