Videregående skoler. Fylkesveier. Kollektivtransport og tannhelse.

Dette er bare noen av det landets fylkeskommuner har ansvar for å betale for.

Men samtidig er det store variasjoner mellom fylkene.

Noen har store avstander. Andre har en yngre befolkning.

Det er forskjeller på hvilke tjenester innbyggerne trenger.

Samtidig varierer kostnadene til fylkeskommunene.

Dermed er det laget et eget system som skal sørge for at pengene til fylkeskommunene fordeles på en rettferdig måte.

Men nå skal det endres.

– Direkte distriktsfiendtlig

Forrige fredag la et ekspertutvalg fram sitt forslag til hvordan det nye systemet skal se ut.

En rekke fylkeskommuner kommer godt ut av forslaget.

Nye Akershus vil få 360 millioner kroner mer enn hva de ville ha fått i dag.

Oslo kan se fram til i underkant av 157 millioner kroner mer å rutte med.

I andre enden av skalaen ligger blant andre Rogaland og Nordland.

Disse satt i utvalget Ekspandér faktaboks Trond Erik Lunder, seniorforsker, Telemarksforsking (Midt-Telemark)

Ole Henning Nyhus, seniorforsker, Senter for økonomisk forskning / NTNU Samfunnsforskning (Trondheim)

Silvia Johanne Olsen, avdelingsleder, Transportøkonomisk institutt (Oslo)

Knut Moum, pensjonist (Oslo)

Gunn Randi Seime, assisterende fylkeskommunedirektør, Møre og Romsdal fylkeskommune (Vestnes)

Grethe Hjelle, økonomidirektør, Viken fylkeskommune (Rælingen)

Sveinung Salater, seksjonsleder økonomi, Trøndelag fylkeskommune (Trondheim)

Ole Stian Søyseth, økonomisjef Finnmark, Troms og Finnmark fylkeskommune (Vadsø)

For Nordlands del er det drøye 193 millioner kroner som forsvinner fra budsjettene. I Rogaland må politikerne kutte 216 millioner kroner.

– I mine øyne er dette direkte distriktsfiendtlig.

Det sier Remi Solberg. Arbeiderpartipolitikeren er fylkesrådsleder i Nordland.

Fylkesrådsleder Remi Solberg er ikke fornøyd. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Krevende kutt

Han håper at ekspertutvalgets forslag blir med det. Et forslag.

– Vi har akkurat vedtatt budsjett for neste år. Her har vi kuttet 225 millioner kroner. Det har vært krevende. Hvis dette forslaget står seg, må vi kutte mye mer enn hva vi allerede har gjort, sier han, og fortsetter:

– Vi skal være et attraktivt fylke, og vi har behov for alle pengene vi får gjennom inntektssystemet. Les også: Marte (25) er «business trainee» på øy med 520 innbyggere

En plass man er fornøyd er i Agder. Her vil fylkeskommunen kunne plusse på 25 millioner kroner på budsjettet.

– Dette ser bra ut for vår del, mye bedre enn da det var elleve fylker. Vi får god uttelling for lærlinger og er fornøyd med den nye modellen for fylkesveier, sier fylkesordfører Arne Thomassen (H) til Kommunal Rapport.

Slik anslår utvalget at fordelingen kan bli Ekspandér faktaboks Østfold: + 93.277.000 kroner

+ 93.277.000 kroner Akershus: + 359.977.000 kroner

+ 359.977.000 kroner Oslo: + 156.627.000 kroner

+ 156.627.000 kroner Innlandet : + 132.097.000

: + 132.097.000 Buskerud: - 10.212.000

- 10.212.000 Vestfold : - 27.178.000

: - 27.178.000 Telemark: - 18.842.000

- 18.842.000 Agder: + 24.997.000

+ 24.997.000 Rogaland: - 216.391.000

- 216.391.000 Vestland: - 81.926.000

- 81.926.000 Møre og Romsdal: - 187.863.000

- 187.863.000 Trøndelag: - 5.037.000

- 5.037.000 Nordland: - 193.232.000

- 193.232.000 Troms: - 116.377.000

- 116.377.000 Finnmark: + 90.084.000

Nye fylkeskommuner

Det var i år at ekspertutvalget fikk oppgaven med å se på hvordan pengene til fylkeskommunene skal fordeles. Noen av dagens fylkeskommuner skal deles. Dermed mener kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik at systemet må tilpasses den nye fylkesinndelingen.

– Dagens inntektssystem er utformet med tanke på den fylkesdelingen som ble innført i 2020. Inntektssystemet skal bidra til å gi folk likeverdige tjenester i alle fylkene i hele landet, sier Gjelsvik.

Rapporten fra ekspertutvalget er nå på høring til mars neste år.

I Nordland gjør man seg klar til kamp.

– Før høringa skal saken behandles i fylkestinget, og innen den tid vil jeg ta initiativ til å inkludere alle gruppelederne i fylket. Og også stortingsrepresentanter. Jeg tror det blir tverrpolitisk engasjement fra alle nordlandspolitikere.