Vil drøye best-før-datoen på tørrfisken med flere år

I over tusen år har nordlendingene eksportert tørrfisk ut til verdens kriker og kroker.

Det er grunnpilaren i flere av fiskersamfunnene langs kysten. Og det har det vært lenge.

Nå kan et helt nytt marked for fisken åpne seg opp.

Olaf Johan Pedersen har jobbet i tørrfisknæringen i over 20 år, og mener han har tørrfisk i blodet. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

I dag setter nemlig tørrfiskprodusentene holdbarheten på produktet til to år. Nå viser ny forskning at den fint kan lagres lenger.

– Tidligere har tørrfisk som har ligget lenge gått ned i pris. Egentlig burde vi tenke motsatt, sier Olaf Johan Pedersen fra Glea AS på Røst til NRK.

Han omtaler funnene som «kjempespennende».

Ekstra intens lukt

Bak prosjektet står forskningsinstituttet Nofima. I to år har de undersøkt hvor holdbar tørrfisk egentlig er, opplyser Nofima i en pressemelding.

– Forskningen vår viser at tørrfisken er ganske holdbar, og at produsentene kan drøye «best før-datoen» lenger enn de gjør i dag, utdyper seniorforsker Sjurdur Joensen til NRK.

Han understreker at det forutsetter at fisken lagres tørt og kjølig, og sier det - så vidt de vet - er første gangen det dokumenteres hvor lenge fisken egentlig holder seg.

Rent konkret tok forskerne prøver fra tørrfisk hengt i fire forskjellige sesonger fra 2015 til 2018. Der dokumenterte de vekt, kvalitet og farge.

Deretter gjennomførte de blindtester med et ekspertpanel.

– Fargen var blitt gulere, og både smaken og lukten var mer intens, forklarer Joensen.

– Kan det være farlig å spise gammel tørrfisk?

– Tørrfisk er, som ordet tilsier, helt tørr, og det er ingen stor aktivitet av bakterier så lenge den ligger lagret tørt og kjølig.

Ser til ost og skinke

Rolf Andreassen fra Værøy med det «​​​​​​nordnorske gullet» langt opp i nesa. Foto: Emil Bremnes / Nofima

Det samme påpeker tørrfiskprodusenten Olaf Johan Pedersen på Røst. Han trekker paralleller til andre kjente merkevarer som ost og parmaskinke.

– Disse produktene blir ikke billigere med alderen. De får en annen smak og bedre tekstur, og det kan være et salgsargument i markedet også for oss. Det ligger helt klart en mulighet her som vi kommer til å se på.

I fjor eksporterte Norge 5200 tonn tørrfisk for 749 millioner kroner, noe som er ny rekord. Italia og Nigeria er hovedmarkedene.

Pedersen påpeker at tørrfisk har blitt produsert i over tusen år, og at kunnskapen stort sett har vært erfaringsbasert. Det er næringa selv som har tatt initiativ til forskninga.

– Hvor lenge kan egentlig tørrfisk lagres?

– Under de riktige klimatiske forhold; lenge. Men det er foreløpig ikke prøvd mer enn fire år.