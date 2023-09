Vil drøfte promillegrensen til sjøs i ny handlingsplan mot drukning

Regjeringa starter nå arbeidet med en handlingsplan mot drukning.

I dag skal fire departement, Kystverket, Sjøfartsdirektoratet, Redningsselskapet og andre organisasjoner ha sitt første innspillsmøte.

Så langt i år har 64 personer drukna i Norge, viser tall fra Redningsselskapet. Det er like mange som på samme tidspunkt i fjor.

Det kan bli aktuelt å vurdere promillegrensa på 0,8, sier fiskeri-og havminister Bjørnar Skjæran (Ap).

34 av de som druknet i fjor omkom i fritidsbåtulykker. I 16 av ulykkene var det rus involvert.

– Promillegrensen er et av temaene som vi skal drøfte, sier Skjæran.

Målet er en nullvisjon for drukninger i Norge.

– Ett liv tapt er et for mye. Vi ser hvor tragisk det er for familier som opplever at noen drukner. Å innføre en nullvisjon er et kraftfullt startpunkt for en samordna innsats.

– Men er det realistisk med en nullvisjon?

– Vi har sett på andre områder at man får resultater når man får til en nasjonal innsats for å forebygge noe man ønsker å unngå. Et eksempel er trafikken hvor man hadde dødstall på mer enn 400 for noen år siden. Trafikken har økt mye siden den gang, samtidig som man har hatt en betydelig reduksjon i antall omkomne. Også industrien har vi sett en liknende utvikling. HMS-arbeid og en samordna innsats gjort at vi har fått en helt annen situasjon.

Skjæran sier det er vanskelig å tidfeste når en slik handlingsplan vil foreligge.

– Vi går bredt ut. Dette er et stort og omfattende arbeid.