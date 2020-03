Som følge av korona-pandemien er mange eldre isolerte, og kan ikke motta besøk fra sine nærmeste. Nå har flere kommuner, der iblant Sømna kommune på Helgeland, sørget for at internett er løsningen.

Arnt Ragnar Arntsen og datteren Oda henter fram iPaden å starter en samtale med bestemor.

Slik kan de tre kommunisere og holde hverandre oppdatert den neste tiden.

– God dag, god dag, sier bestemor gjennom iPaden.

Bestemor bor på et eldrehjem på Sømna, og kan ikke ha besøk av familien i disse dager.

De tre er enige om at tiltaket som kommunen nå har gjort er fantastisk.

– Det er jo ikke helt det samme å ha en digital samtale. Men det er et veldig godt substitutt. Det gjør godt for psyken for eldre, for barna og for oss, forteller Arntsen.

Arnt Ragnar Arntsen, datter Oda og bestemor holder kontakten via FaceTime i disse dager. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

– Det er ikke bare viruset vi skal passe oss for. Vi må passe på hodet og psyken også, og vi må holde sammen, sier Arntsen.

Et tiltak de vil fortsette med

På sykehjemmet i Sømna hvor bestemor bor er det satt av to tidspunkt på dagen hvor familie og venner kan ringe. På den måten avlastes også pleierne i de tidsrommene hvor det er mye å gjøre.

Det er enkle, men viktige grep som kommunen nå har gjort, mener Arntsen.

Det er også ordfører i kommunen, Hans Gunnar Holand enig i.

– Vi måtte umiddelbart tenke på hvilke tiltak som kunne gjøre for å forbedre situasjonen vi er i, spesielt for de eldre.

Ifølge han var det heller ikke mye opplæring som krevdes for å få dette til.

Ordfører i Sømna kommune, Hans Gunnar Holand sammen med enhetsleder for pleie og omsorg, Guro Knygh Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

– En del teknisk måtte til, vi måtte blant annet sette opp flere trådløse sendere, sier Holand.

Videre applauderer ordføreren samarbeidet mellom helsetjeneste, IT-avdeling og andre som har jobbet for at dette skulle komme i mål.

Enhetsleder for pleie og omsorg i kommunen, Guro Knygh forteller at tilbakemeldingene har vært utelukkende positive.

– Både pårørende og brukerne selv har gitt gode tilbakemeldinger på dette. Dette er et tiltak som vi vil fortsette med, også etter korona-pandemien er over, sier Knygh.

Håper flere gjør det samme

Arntsen tror det er tusenvis av pasienter som sitter isolert og alene i disse dager. Nå håper han at flere kommuner gjør som Sømna.

– Jeg håper at Statsministeren får med seg dette, og legger inn noen kroner i potten til etablering av nettbrett på sykehjem og institusjoner rundt om i landet.

Han mener også at tiltak har krevd lite resurser.

– Det krever nok litt tid for helsepersonellet og andre, men det må vi bare ta oss tid til. Min erfaring er at de eldre lærer dette raskt. De skal jo ikke bli IT-ingeniører, de skal lære å trykke på to knapper, avslutter Arntsen.