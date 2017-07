Vil at finnmarksstemmer teller mer

Troms og Finnmark skal etter planen slås sammen til ett stort fylke i 2020. Før det skjer må man få på plass et felles fylkesting som skal representere hele den nye regionen i nord. Nå frykter politikere i Finnmark at de vil bli underrepresentert på fylkestinget, og ønsker seg tiltak for å unngå dette.