Viking ute av gullkampen - Glimt et steg nærmere

Viking tapte bortekampen mot HamKam 3-0 i Eliteserien lørdag.

Det betyr at Bodø/Glimt er et steg nærmere seier i serien. Det er fremdeles en teoretisk mulighet for at Viking kan ta igjen Glimt, men målforskjellen er så mye større i Glimts favør at det er svært usannsynlig.

Dersom Brann også avgir poeng, Tromsø taper og Glimt vinner sin bortekamp mot Stabæk søndag kan de feire seiregullet allerede tre runder før slutt.

Bodø/Glimt ligger lørdag på toppen av tabellen med 61 poeng. Tromsø har 54 poeng, rett forran brann og Viking som har 52 poeng.