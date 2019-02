Video av trailere som ikke kommer seg av flekken opprører: – Livsfarlig

– Den illustrerer veldig godt hva vi snakker om når vi diskuterer utenlandske vogntog på norske vinterveier. Alt for ofte er dert mangel på kompetanse og dermed potensielt livsfarlig, sier administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund (NLF), Geir A. Mo.

Videoen øverst i saken viser semitrailere som sliter på vinterføret – selv med kjetting på. Originalvideoen på Lastebileierforbundets Facebook-side har opprørt tusener.

– Her ser vi lastebiler som sannsynligvis er totalt feil lastet og som dermed er uegnet på norsk vinterføre, sier Mo.

– Du har ikke sjanse

Forbundet håper videoen fra Fugleåsen døgnhvileplass utenfor Oslo skal synliggjøre hvorfor tiltak må til.

Fellesnevneren for flere av semitrailerne som sto fast på Fugleåsen døgnhvileplass, var at de hadde to akslinger. Foto: Sten Inge Stølen/NLF

– Du ser lastebiler med kjetting som ikke kommer seg av flekken. Det er fordi det ikke er noe tyngde på drivakslingen i det hele tatt. Du har ikke sjanse, sier han.

Av de 1500 vogntogene som passerer Svinesund hvert døgn, er det i gjennomsnitt 40 som blir kontrollert.

Det er altfor få, mener Lastebileierforbundet.

Nylig har Statens vegvesen trappet opp kontrollinnsatsen i Nord-Norge knyttet til utfordrende forhold på vinterveiene.

Foreslår tre konkrete tiltak

Nå frykter Mo for trafikksikkerheten.

Administrerende direktør Geir Mo i NLF mener kontrollene bør økes på grensene. Foto: NRK

– Du kan tenke deg når de sliter så mye på en flat plass, hvordan skal det da gå når de møter en bakke? spør Mo og foreslår tre tiltak:

Flere kontroller på grensen og andre stategiske steder innenlands Bedre vinterdrift, som for eksempel mer salting og strøing Strengere krav til utstyret

Lastebileierforbundet mener blant annet at Norge ikke har strenge nok krav til vinterdekk.

Derfor ber Mo transportkjøpere skjerpe seg og stille krav til transportøren.

– Du kommer ikke ut på en oljeplattform, opp i et fly eller inn på en fabrikk for å betjene en maskin uten at det kan dokumenteres at du er kvalifisert, sier han.

– Men du kan komme til Norge, ytterst på Senja eller trøndelagskysten på kronglete fylkesveier uten noe annet enn et førerkort i lomma. Det er ikke en kjeft som spør om du er kvalifisert. Det er livsfarlig.

Coop: – Setter krav om tre akslinger

Forbundet oppfordrer transportkjøperne i Norge til å kutte ut sjåfører som ikke kan dokumentere erfaring på vinterføre.

Kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop Norge mener de som transportkjøper har et ansvar for trafikksikkerheten. Foto: Alexander Nordby / NRK

Mo trekker frem Coop Norge som foregangsfigur. De er blant transportkjøperne som har strengest krav.

Kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop forteller at de kontrollerer trailerne nøye og har krav om tre aksler for sjåfører som skal nord for Oslo.

Mange utenlandske trailere og vogntog har færre akslinger, som påvirker evnen til å drive kjøretøyet fremover.

– Så hadde det jo vært fint om flere valgte å gjøre som oss, for da hadde vi sluppet de kaotiske tilstandene vi ser på norske veier nå om dagen, sier Kristiansen.