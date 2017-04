Vi leser bare flere og flere bøker

Hvis du leser bøker i påskeferien, er du ikke alene. Lesing har ikke bare holdt seg på et stabilt nivå, men også hatt en økning over årenes løp, ifølge SSB. Statistikken viser at 23 prosent av alle nordmenn leser bøker på daglig basis. Mest populært er krim. (NTB)