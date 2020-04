Mange elever som har valgt praktiske fag i videregående skole, har de siste ukene manglet muligheten til å få øvd på det de vanligvis gjør på skolen, for eksempel i et verksted.

Lærerene på Aust-Lofoten videregående skole har tatt grep om dette, og nå har de kjørt rundt med motorsager til femten elever, som kan følge instruksjonen på den nyopprettede tv-kanalen de har etablert.

Avdelingsleder Harry Strøm tror elevene vil sette pris på tiltaket som er et resultat av dugnad blant lærerne. - Vi har heldigvis ikke mistet kreativiteten, sier han. Foto: John Inge Johansen / NRK

– Jeg tror dette blir positivt mottatt, de er nok fornøyd med antall teoretiske oppgaver på ei praktisk skole. Hver elev får ei motorsag som er helt ny, uten olje og bensin, så den er helt ren og kan demonteres på kjøkkenbordet hos mor og far, sier avdelingsleder Harry Strøm.

Flytter oppgavene hjem

Sammen med de andre lærerne på avdelingen har de tenkt ut et opplegg som skal være noe mer enn bare teoretisk kunnskap. Løsningen ble å kjøpe inn små motorer, som man finner i en motorsag, og fordele de elevene trenger - direkte hjem på døra.

– Her er det tenger, dor, umbraconøkler, magnetskive så delene ikke skal fly veggimellom, samt skrujern og alt de trenger som er tilpasset oppgaven. Vi har elever fra Laukvik i øst til Gravdal i vest, så noen av lærerene skal kjøre ut settene og så arrangerer vi en instruskjonsrunde over nettet, sier Strøm.

På den nyopprettede youtubekanalen til skolen ligger instruksjonsvideoene klare, med ei blanding av direktesending og innspilte videoer.

Skolens utstyr, fra da de hadde en aktiv medielinje, kommer nå til nytte fullt ut. Foto: John Inge Johansen / NRK

Lærerene leverer

Kasper Kirkhaug får telefon fra læreren og beskjed om at det står en pakke ved garasjen. Han går ned for å hente den, uten at han er i fysisk kontakt med noen av de som jobber på skolen.

– Det har vært litt rart egentlig, roligere, litt slappere. Vi har hatt oppgaver og teori om verkstedpraksis, men det er veldig annerledes å ikke kunne være i verkstedet, sier Kasper mens han pakker opp eska for å se hva lærerne har sendt ut.

Kasper henter motorpakken utenfor garasjen. Læreren har akkurat ringt og sagt at den er levert. Foto: John Inge Johansen / NRK

Smilet kommer raskt når han skjønner at dette er en praktisk oppgave.

– Dette er artig! Det er bra at vi får gjort noe, og ikke glemmer alt. Det beste med å ha praktiske fag er at jeg lærer mye som jeg kan ha nytte av senere i livet. Jeg kan skifte, reparere og ordne på ting som går i stykker, for eksempel hjemme sier Kasper.

Andre oppgaver på gang

For elevene på Aust-Lofoten videregående skole er det ikke bare motorer som skal stå i fokus. I løpet av de neste ukene skal det ut flere praktiske undervisningssett i forskjellige disipliner. Alt blir samlet inn av lærerne etter at oppgavene er løst, desinfisert med sprit og sett over før det kjøres ut til nye elever.

– Vi overholder alle smittevernbestemmelser, sier Harry Strøm.

– Det er vanskelig å tenke at vi nå skal instruere i et slikt nytt medium som en nettstream er. Men elevene synes det er spennnede, og oppgaven er såpass detaljert at dersom de leser godt og følger med på instruksjonsvideoene så skal det være mye læring i dette sier han.

Kasse på kasse er klar til distribusjon. Alt steriliseres med sprit når det byttes mellom de ulike elevene. Foto: John Inge Johansen / NRK